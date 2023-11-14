14 ноября 2023

Тюменцам предлагают купить африканцев для танцев

Тюменцам предлагают купить видеопоздравление от африканцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед матчем Франция - Перу. Екатеринбург, маска, ростовая кукла, негр
Поздравить тюменцев готовы жители Африки Фото:

Жителям Тюмени предлагают купить видеопоздравление от жителей ряда африканских республик. Объявление о продаже таких услуг размещено на сайте известного агрегатора.

«Это ни в коем случае не нейросеть, а реальные люди. Всего у нас на территории Африки 10 команд из Кении, Танзании и Конго. После выбора команды видео будет готово в течение 24 часов, длительность составит примерно 30 секунд», — сообщили представители агентства, разместившего объявление, с которыми связался журналист URA.RU.

Для того, чтобы получить услугу достаточно придумать текст до 10 слов, который и озвучат в видеосообщении. А также отправить нужную песню, фото и указать, необходимо ли поцеловать снимок на камеру.

Агентство предлагает выбрать пол и тему команды — качки, футбольные болельщики, джентльмены, туземцы или красавицы. Участники съемки (7-10 человек) будут в костюмах и с соответствующей атрибутикой.

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Жителям Тюмени предлагают купить видеопоздравление от жителей ряда африканских республик. Объявление о продаже таких услуг размещено на сайте известного агрегатора. «Это ни в коем случае не нейросеть, а реальные люди. Всего у нас на территории Африки 10 команд из Кении, Танзании и Конго. После выбора команды видео будет готово в течение 24 часов, длительность составит примерно 30 секунд», — сообщили представители агентства, разместившего объявление, с которыми связался журналист URA.RU. Для того, чтобы получить услугу достаточно придумать текст до 10 слов, который и озвучат в видеосообщении. А также отправить нужную песню, фото и указать, необходимо ли поцеловать снимок на камеру. Агентство предлагает выбрать пол и тему команды — качки, футбольные болельщики, джентльмены, туземцы или красавицы. Участники съемки (7-10 человек) будут в костюмах и с соответствующей атрибутикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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