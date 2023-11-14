Тюменцам предлагают купить африканцев для танцев

Жителям Тюмени предлагают купить видеопоздравление от жителей ряда африканских республик. Объявление о продаже таких услуг размещено на сайте известного агрегатора.
«Это ни в коем случае не нейросеть, а реальные люди. Всего у нас на территории Африки 10 команд из Кении, Танзании и Конго. После выбора команды видео будет готово в течение 24 часов, длительность составит примерно 30 секунд», — сообщили представители агентства, разместившего объявление, с которыми связался журналист URA.RU.
Для того, чтобы получить услугу достаточно придумать текст до 10 слов, который и озвучат в видеосообщении. А также отправить нужную песню, фото и указать, необходимо ли поцеловать снимок на камеру.
Агентство предлагает выбрать пол и тему команды — качки, футбольные болельщики, джентльмены, туземцы или красавицы. Участники съемки (7-10 человек) будут в костюмах и с соответствующей атрибутикой.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.