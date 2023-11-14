В Челябинске с 21 сентября по 2 ноября на 23% упала стоимость коттеджей и садовых домиков в СНТ. В среднем цены на коттеджи и дачи в городе снизились на 1 млн 200 тысяч рублей за объект — с 5 млн 700 тысяч до 4 млн 500 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«Стоимость дач и коттеджей в садовых товариществах в Челябинске с 21 сентября по 2 ноября упала на 1 млн 200 тысяч рублей за объект с 5 млн 700 тысяч рублей. На данный момент средняя цена дачи составляет 4 млн 500 тысяч за объект», — говорится на сайте Restate.
На данный момент минимальная стоимость дачных домиков в Челябинске составляет 300 тысяч рублей. Максимальная цена дач и коттеджей в СНТ в городе — 22 млн рублей за объект.
Ранее челябинские риелторы давали прогноз о том, что цены на садовые участки существенно снизятся к ноябрю. Максимальное снижение стоимости дач можно будет ожидать к январю-февралю, подчеркнули эксперты.
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