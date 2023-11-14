14 ноября 2023

В Челябинске резко упали цены на коттеджи и садовые участки с домиком. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветреная погода в Екатеринбурге. Екатеринбург , коттедж, загородный дом
В Челябинске стоимость дачных домиков снизилась на 1 млн 200 тысяч рублей Фото:

В Челябинске с 21 сентября по 2 ноября на 23% упала стоимость коттеджей и садовых домиков в СНТ. В среднем цены на коттеджи и дачи в городе снизились на 1 млн 200 тысяч рублей за объект — с 5 млн 700 тысяч до 4 млн 500 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«Стоимость дач и коттеджей в садовых товариществах в Челябинске с 21 сентября по 2 ноября упала на 1 млн 200 тысяч рублей за объект с 5 млн 700 тысяч рублей. На данный момент средняя цена дачи составляет 4 млн 500 тысяч за объект», — говорится на сайте Restate.

На данный момент минимальная стоимость дачных домиков в Челябинске составляет 300 тысяч рублей. Максимальная цена дач и коттеджей в СНТ в городе — 22 млн рублей за объект.

Ранее челябинские риелторы давали прогноз о том, что цены на садовые участки существенно снизятся к ноябрю. Максимальное снижение стоимости дач можно будет ожидать к январю-февралю, подчеркнули эксперты.

В среднем цены на коттеджи и дачи в городе снизились на 1 млн 200 тысяч рублей за объект
В среднем цены на коттеджи и дачи в городе снизились на 1 млн 200 тысяч рублей за объект

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В Челябинске с 21 сентября по 2 ноября на 23% упала стоимость коттеджей и садовых домиков в СНТ. В среднем цены на коттеджи и дачи в городе снизились на 1 млн 200 тысяч рублей за объект — с 5 млн 700 тысяч до 4 млн 500 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «Стоимость дач и коттеджей в садовых товариществах в Челябинске с 21 сентября по 2 ноября упала на 1 млн 200 тысяч рублей за объект с 5 млн 700 тысяч рублей. На данный момент средняя цена дачи составляет 4 млн 500 тысяч за объект», — говорится на сайте Restate. На данный момент минимальная стоимость дачных домиков в Челябинске составляет 300 тысяч рублей. Максимальная цена дач и коттеджей в СНТ в городе — 22 млн рублей за объект. Ранее челябинские риелторы давали прогноз о том, что цены на садовые участки существенно снизятся к ноябрю. Максимальное снижение стоимости дач можно будет ожидать к январю-февралю, подчеркнули эксперты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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