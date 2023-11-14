14 ноября 2023

Губернатор Моор проведет прямую линию с жителями Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор на пресс-конференции в честь образования Тюменской области. Тюмень , моор александр
Прямая линия с губернатором Тюменской области Александром Моором пройдет 29 ноября Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Планируется, что трансляция пройдет 29 ноября и начнется в 17:00.

«29 ноября проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы. ТВ-трансляция состоится на телеканалах «ОТР», «Тюменское время», «Тобольское время», «Ишимское время», — указано в сообщении Александра Моора.

Вопросы губернатору Тюменской области можно задать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Либо позвонив на телефонный номер 122.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Планируется, что трансляция пройдет 29 ноября и начнется в 17:00. «29 ноября проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы. ТВ-трансляция состоится на телеканалах «ОТР», «Тюменское время», «Тобольское время», «Ишимское время», — указано в сообщении Александра Моора. Вопросы губернатору Тюменской области можно задать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Либо позвонив на телефонный номер 122.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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