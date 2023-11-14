Губернатор Моор проведет прямую линию с жителями Тюменской области

Прямая линия с губернатором Тюменской области Александром Моором пройдет 29 ноября
Губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Планируется, что трансляция пройдет 29 ноября и начнется в 17:00.
«29 ноября проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы. ТВ-трансляция состоится на телеканалах «ОТР», «Тюменское время», «Тобольское время», «Ишимское время», — указано в сообщении Александра Моора.
Вопросы губернатору Тюменской области можно задать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Либо позвонив на телефонный номер 122.
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