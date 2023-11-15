Свердловские инженеры научили импортного робота рисовать россиянок. Фото, видео

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Михаил Мишустин на форуме (Digital Almaty) Диджитал Алма-аты. Алма-ата, искусственный интеллект, робототехника, инженер, it, наука, айти, програмист, програмирование, технологии, айтишник, робот, андроид, конструирование, разработка, компьютерные технологии, инжениринг
Робота научили рисовать портрет по фотографии (фото из архива) Фото:

Компания из Екатеринбурга научила роботизированную руку иностранного производства рисовать портреты. Информацией поделился с URA.RU представитель компании Botlegger Дмитрий Усяев на полях форума «Хайтек», который проходит в Екатеринбурге.

«Стояла задача сделать что-то новое, уникальное. Знаем, что подобная разработка есть в Москве, но в УрФО таких проектов не было. За пару недель сделали свой софт, свою программу, где роботизированная рука-манипулятор может делать рисунки», — поделился собеседник.

Принцип действия робо-руки простой — сначала она фотографирует человека, затем снимок попадает в специальную программу на компьютере. Она анализирует черты лица, контуры, тени, полутени, и на этой основе формируется векторный рисунок. Он становится базой для перемещения маркера по листу. На один портрет у робота уходит 5-7 минут. Отмечается, что прямое назначение руки-манипулятора — перемещать грузы, варить металл.

В «ЭКСПО-центр», где проходит фестиваль «Хайтек», к роботу-художнику выстраиваются очереди. По словам Дмитрия Усяева, в будущем робо-руку можно модифицировать и использовать для покраски изделий, заменив маркер на аэрограф.

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Компания из Екатеринбурга научила роботизированную руку иностранного производства рисовать портреты. Информацией поделился с URA.RU представитель компании Botlegger Дмитрий Усяев на полях форума «Хайтек», который проходит в Екатеринбурге. «Стояла задача сделать что-то новое, уникальное. Знаем, что подобная разработка есть в Москве, но в УрФО таких проектов не было. За пару недель сделали свой софт, свою программу, где роботизированная рука-манипулятор может делать рисунки», — поделился собеседник. Принцип действия робо-руки простой — сначала она фотографирует человека, затем снимок попадает в специальную программу на компьютере. Она анализирует черты лица, контуры, тени, полутени, и на этой основе формируется векторный рисунок. Он становится базой для перемещения маркера по листу. На один портрет у робота уходит 5-7 минут. Отмечается, что прямое назначение руки-манипулятора — перемещать грузы, варить металл. В «ЭКСПО-центр», где проходит фестиваль «Хайтек», к роботу-художнику выстраиваются очереди. По словам Дмитрия Усяева, в будущем робо-руку можно модифицировать и использовать для покраски изделий, заменив маркер на аэрограф.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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