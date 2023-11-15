Свердловские инженеры научили импортного робота рисовать россиянок. Фото, видео

15 ноября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Робота научили рисовать портрет по фотографии (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Компания из Екатеринбурга научила роботизированную руку иностранного производства рисовать портреты. Информацией поделился с URA.RU представитель компании Botlegger Дмитрий Усяев на полях форума «Хайтек», который проходит в Екатеринбурге. «Стояла задача сделать что-то новое, уникальное. Знаем, что подобная разработка есть в Москве, но в УрФО таких проектов не было. За пару недель сделали свой софт, свою программу, где роботизированная рука-манипулятор может делать рисунки», — поделился собеседник. Принцип действия робо-руки простой — сначала она фотографирует человека, затем снимок попадает в специальную программу на компьютере. Она анализирует черты лица, контуры, тени, полутени, и на этой основе формируется векторный рисунок. Он становится базой для перемещения маркера по листу. На один портрет у робота уходит 5-7 минут. Отмечается, что прямое назначение руки-манипулятора — перемещать грузы, варить металл. В «ЭКСПО-центр», где проходит фестиваль «Хайтек», к роботу-художнику выстраиваются очереди. По словам Дмитрия Усяева, в будущем робо-руку можно модифицировать и использовать для покраски изделий, заменив маркер на аэрограф.

Компания из Екатеринбурга научила роботизированную руку иностранного производства рисовать портреты. Информацией поделился с URA.RU представитель компании Botlegger Дмитрий Усяев на полях форума «Хайтек», который проходит в Екатеринбурге. «Стояла задача сделать что-то новое, уникальное. Знаем, что подобная разработка есть в Москве, но в УрФО таких проектов не было. За пару недель сделали свой софт, свою программу, где роботизированная рука-манипулятор может делать рисунки», — поделился собеседник. Принцип действия робо-руки простой — сначала она фотографирует человека, затем снимок попадает в специальную программу на компьютере. Она анализирует черты лица, контуры, тени, полутени, и на этой основе формируется векторный рисунок. Он становится базой для перемещения маркера по листу. На один портрет у робота уходит 5-7 минут. Отмечается, что прямое назначение руки-манипулятора — перемещать грузы, варить металл. В «ЭКСПО-центр», где проходит фестиваль «Хайтек», к роботу-художнику выстраиваются очереди. По словам Дмитрия Усяева, в будущем робо-руку можно модифицировать и использовать для покраски изделий, заменив маркер на аэрограф.