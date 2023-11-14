14 ноября 2023

Ямальцев приглашают стать космонавтами. Видео

Летчик-космонавт Олег Артемьев пригласил ямальцев осваивать космос
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча с космонавтом Денисом Матвеевым. Екатеринбург, нашивка, шеврон, Роскосмос, центр подготовки космонавтов
Анкеты на участие в отборе в космонавты принимают до 10 декабря Фото:

Жителям ЯНАО предлагают пройти отбор в ряды космонавтов. Видеоролик с приглашением ямальской молодежи стать частью космического экипажа записал Герой России, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

«Разве вам не хочется посмотреть всполохи северного сияния над родным Ямалом из космоса? Решайтесь изменить свою судьбу и повысить роль родного северного региона в деле освоения космоса», — говорит Артемьев в видео, размещенном на портале «ямал100.рф».

Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к претендентам можно на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Прием анкет для участия в четвертом открытом отборе в отряд космонавтов осуществляется до 10 декабря 2023 года.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям ЯНАО предлагают пройти отбор в ряды космонавтов. Видеоролик с приглашением ямальской молодежи стать частью космического экипажа записал Герой России, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев. «Разве вам не хочется посмотреть всполохи северного сияния над родным Ямалом из космоса? Решайтесь изменить свою судьбу и повысить роль родного северного региона в деле освоения космоса», — говорит Артемьев в видео, размещенном на портале «ямал100.рф». Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к претендентам можно на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Прием анкет для участия в четвертом открытом отборе в отряд космонавтов осуществляется до 10 декабря 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...