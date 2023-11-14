Летчик-космонавт Олег Артемьев пригласил ямальцев осваивать космос

Анкеты на участие в отборе в космонавты принимают до 10 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителям ЯНАО предлагают пройти отбор в ряды космонавтов. Видеоролик с приглашением ямальской молодежи стать частью космического экипажа записал Герой России, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

«Разве вам не хочется посмотреть всполохи северного сияния над родным Ямалом из космоса? Решайтесь изменить свою судьбу и повысить роль родного северного региона в деле освоения космоса», — говорит Артемьев в видео, размещенном на портале «ямал100.рф».

Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к претендентам можно на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Прием анкет для участия в четвертом открытом отборе в отряд космонавтов осуществляется до 10 декабря 2023 года.