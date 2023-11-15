В Кремле отреагировали на иск Эрдогана в МУС против Нетаньяху

Песков: Россия не признает МУС и не реагирует на иск против Нетаньяху
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
РФ не признает Римский статут, напомнил Дмитрий Песков Фото:

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), поэтому никак не реагирует на решение турецкого президента Реджепа Эрдогана направить иск против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не признаем МУС. Нам здесь нечего комментировать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), поэтому никак не реагирует на решение турецкого президента Реджепа Эрдогана направить иск против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не признаем МУС. Нам здесь нечего комментировать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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