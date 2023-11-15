В Кремле отреагировали на иск Эрдогана в МУС против Нетаньяху

РФ не признает Римский статут, напомнил Дмитрий Песков
Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), поэтому никак не реагирует на решение турецкого президента Реджепа Эрдогана направить иск против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не признаем МУС. Нам здесь нечего комментировать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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