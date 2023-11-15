Песков отказался комментировать, справедливо ли помилование убийцы Пехтелевой

Дмитрий Песков не ответил на вопрос о помиловании Канюса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать помилование Владислава Канюса за убийство бывшей девушки Веры Пехтелевой в 2020 году. Убийцу также освободили от выплаты компенсации семье погибшей.
«Это не моя прерогатива говорить об этом. В деталях не могу ответить на ваш вопрос», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В 2022 году суд в Кемерове приговорил Владислава Канюса к 17 годам колонии за убийство Пехтелевой в 2020 году. Затем его помиловали после того, как парень отправился воевать на СВО.
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