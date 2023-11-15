Песков отказался комментировать, справедливо ли помилование убийцы Пехтелевой

15 ноября 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не ответил на вопрос о помиловании Канюса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать помилование Владислава Канюса за убийство бывшей девушки Веры Пехтелевой в 2020 году. Убийцу также освободили от выплаты компенсации семье погибшей. «Это не моя прерогатива говорить об этом. В деталях не могу ответить на ваш вопрос», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В 2022 году суд в Кемерове приговорил Владислава Канюса к 17 годам колонии за убийство Пехтелевой в 2020 году. Затем его помиловали после того, как парень отправился воевать на СВО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать помилование Владислава Канюса за убийство бывшей девушки Веры Пехтелевой в 2020 году. Убийцу также освободили от выплаты компенсации семье погибшей. «Это не моя прерогатива говорить об этом. В деталях не могу ответить на ваш вопрос», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В 2022 году суд в Кемерове приговорил Владислава Канюса к 17 годам колонии за убийство Пехтелевой в 2020 году. Затем его помиловали после того, как парень отправился воевать на СВО.