Екатеринбургский школьник удивил полицию хладнокровием после двойного убийства

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Жертвы были убиты ударами ножа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

Екатеринбургский школьник, подозреваемый в двойном убийстве, был очень спокоен на опросах в полиции. Он удивил сыщиков своим хладнокровием, рассказал URA.RU начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«В ходе опроса с сыщиками юноша вел себя так хладнокровно, словно речь шла не о лишении жизни двух человек и животного, а о чем-то повседневном. На вопрос полицейских: „Как ты теперь будешь жить со всем этим?“, он ответил, что, когда закрывает глаза, девушка и женщина стоят перед ним, как живые», — рассказал Горелых.

Двойное убийство произошло в Екатеринбурге вечером 13 ноября на улице Билимбаевской. В своей квартире были зарезаны 14-летняя школьница и ее мать. Подозреваемым является бойфренд девочки — 16-летний школьник. Кроме подруги и женщины он убил их питомца — шпица по имени Булка, который своим лаем мог привлечь внимание соседей. По предварительным данным, мотивом убийства стала ревность: якобы, юноша приревновал девушку к своему старшему брату. Более подробно о событии — в отдельном сюжете URA.RU.

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Екатеринбургский школьник, подозреваемый в двойном убийстве, был очень спокоен на опросах в полиции. Он удивил сыщиков своим хладнокровием, рассказал URA.RU начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «В ходе опроса с сыщиками юноша вел себя так хладнокровно, словно речь шла не о лишении жизни двух человек и животного, а о чем-то повседневном. На вопрос полицейских: „Как ты теперь будешь жить со всем этим?“, он ответил, что, когда закрывает глаза, девушка и женщина стоят перед ним, как живые», — рассказал Горелых. Двойное убийство произошло в Екатеринбурге вечером 13 ноября на улице Билимбаевской. В своей квартире были зарезаны 14-летняя школьница и ее мать. Подозреваемым является бойфренд девочки — 16-летний школьник. Кроме подруги и женщины он убил их питомца — шпица по имени Булка, который своим лаем мог привлечь внимание соседей. По предварительным данным, мотивом убийства стала ревность: якобы, юноша приревновал девушку к своему старшему брату. Более подробно о событии — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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