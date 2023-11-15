Екатеринбургский школьник удивил полицию хладнокровием после двойного убийства

15 ноября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Жертвы были убиты ударами ножа (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге Екатеринбургский школьник, подозреваемый в двойном убийстве, был очень спокоен на опросах в полиции. Он удивил сыщиков своим хладнокровием, рассказал URA.RU начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «В ходе опроса с сыщиками юноша вел себя так хладнокровно, словно речь шла не о лишении жизни двух человек и животного, а о чем-то повседневном. На вопрос полицейских: „Как ты теперь будешь жить со всем этим?“, он ответил, что, когда закрывает глаза, девушка и женщина стоят перед ним, как живые», — рассказал Горелых. Двойное убийство произошло в Екатеринбурге вечером 13 ноября на улице Билимбаевской. В своей квартире были зарезаны 14-летняя школьница и ее мать. Подозреваемым является бойфренд девочки — 16-летний школьник. Кроме подруги и женщины он убил их питомца — шпица по имени Булка, который своим лаем мог привлечь внимание соседей. По предварительным данным, мотивом убийства стала ревность: якобы, юноша приревновал девушку к своему старшему брату. Более подробно о событии — в отдельном сюжете URA.RU.

Екатеринбургский школьник, подозреваемый в двойном убийстве, был очень спокоен на опросах в полиции. Он удивил сыщиков своим хладнокровием, рассказал URA.RU начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «В ходе опроса с сыщиками юноша вел себя так хладнокровно, словно речь шла не о лишении жизни двух человек и животного, а о чем-то повседневном. На вопрос полицейских: „Как ты теперь будешь жить со всем этим?“, он ответил, что, когда закрывает глаза, девушка и женщина стоят перед ним, как живые», — рассказал Горелых. Двойное убийство произошло в Екатеринбурге вечером 13 ноября на улице Билимбаевской. В своей квартире были зарезаны 14-летняя школьница и ее мать. Подозреваемым является бойфренд девочки — 16-летний школьник. Кроме подруги и женщины он убил их питомца — шпица по имени Булка, который своим лаем мог привлечь внимание соседей. По предварительным данным, мотивом убийства стала ревность: якобы, юноша приревновал девушку к своему старшему брату. Более подробно о событии — в отдельном сюжете URA.RU.