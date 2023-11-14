14 ноября 2023

Курганский губернатор Шумков провел большое совещание с силовиками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Губернатор Шумков озвучил идею мероприятий, чтобы спасти молодежь от преступлений Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков собрал силовиков на большом заседании постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка региона. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области.

«Губернатор Вадим Шумков провел совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Курганской области. Основными вопросами были результаты мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений, мероприятия по добровольной сдаче оружия, антитеррористические учения в образовании», — указано в посте канала «Курганская область официально».

На заседании присутствовали глава управления МВД по Курганской области Дмитрий Свинов, военный комиссар Айрат Зарипов и глава прокуратуры региона Андрей Назаров. Также на совещании были первый заместитель руководителя регионального СУ СК Григорий Казеко и представители силовых структур.

Сообщается, что в качестве профилактики преступлений у курганской молодежи предложили помогать временно трудоустраивать школьников и студентов в свободное от учебы время. Отмечается, что с января по октябрь 2023 года удалось устроить на работу 3 787 подростков, из которых 198 — стоят на учете ПДН. По информации из поста, в Центре занятости населения региона около 2 400 детей прошли профориентацию. «Разработано дополнительное мероприятие по возмещению работодателям части затрат на заработную плату при трудоустройстве несовершеннолетних», — указано в посте канала.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков срочно собирал чиновников и силовиков из-за весенних пожаров. Со слов главы региона, тогда ситуация с высокой пожарной опасностью сильно обострялась.

Губернатор Шумков провел совещание по поводу правонарушений среди молодежи
Губернатор Шумков провел совещание по поводу правонарушений среди молодежи
Фото:
Курганские силовики собрались на совещании с губернатором Шумковым
Курганские силовики собрались на совещании с губернатором Шумковым
Фото:
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков собрал силовиков на большом заседании постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка региона. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «Губернатор Вадим Шумков провел совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Курганской области. Основными вопросами были результаты мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений, мероприятия по добровольной сдаче оружия, антитеррористические учения в образовании», — указано в посте канала «Курганская область официально». На заседании присутствовали глава управления МВД по Курганской области Дмитрий Свинов, военный комиссар Айрат Зарипов и глава прокуратуры региона Андрей Назаров. Также на совещании были первый заместитель руководителя регионального СУ СК Григорий Казеко и представители силовых структур. Сообщается, что в качестве профилактики преступлений у курганской молодежи предложили помогать временно трудоустраивать школьников и студентов в свободное от учебы время. Отмечается, что с января по октябрь 2023 года удалось устроить на работу 3 787 подростков, из которых 198 — стоят на учете ПДН. По информации из поста, в Центре занятости населения региона около 2 400 детей прошли профориентацию. «Разработано дополнительное мероприятие по возмещению работодателям части затрат на заработную плату при трудоустройстве несовершеннолетних», — указано в посте канала. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков срочно собирал чиновников и силовиков из-за весенних пожаров. Со слов главы региона, тогда ситуация с высокой пожарной опасностью сильно обострялась.
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© Служба новостей «URA.RU»
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