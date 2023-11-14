В ЯНАО иномарка сбила пенсионерку на светофоре

В Ноябрьске пешеход попал под колеса иномарки на светофоре (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) около 13 часов 15 ноября на регулируемом перекрестке улиц 60 лет СССР — Холмогорская водитель Geely допустил наезд на женщину, в результате которого пострадавшая была госпитализирована. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«Ориентировочно в 12:35 15 ноября на регулируемом перекрестке ул. 60 лет СССР — ул. Холмогорская водитель автомобиля „Geely“ при повороте налево совершил наезд на пешехода — женщину 1968 года рождения. В результате аварии пешеход доставлен в ЦГБ Ноябрьска для осмотра», — сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции в официальном telegram-канале.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что иномаркой управляла женщина. При ДТП она ударилась головой. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного депздрава для уточнения информации о состоянии ее здоровья.