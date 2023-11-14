14 ноября 2023

В ЯНАО иномарка сбила пенсионерку на светофоре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство трамвайной ветки в район Академический. Екатеринбург, пробка, автомобильный затор, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
В Ноябрьске пешеход попал под колеса иномарки на светофоре (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) около 13 часов 15 ноября на регулируемом перекрестке улиц 60 лет СССР — Холмогорская водитель Geely допустил наезд на женщину, в результате которого пострадавшая была госпитализирована. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«Ориентировочно в 12:35 15 ноября на регулируемом перекрестке ул. 60 лет СССР — ул. Холмогорская водитель автомобиля „Geely“ при повороте налево совершил наезд на пешехода — женщину 1968 года рождения. В результате аварии пешеход доставлен в ЦГБ Ноябрьска для осмотра», — сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции в официальном telegram-канале.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что иномаркой управляла женщина. При ДТП она ударилась головой. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного депздрава для уточнения информации о состоянии ее здоровья.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) около 13 часов 15 ноября на регулируемом перекрестке улиц 60 лет СССР — Холмогорская водитель Geely допустил наезд на женщину, в результате которого пострадавшая была госпитализирована. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «Ориентировочно в 12:35 15 ноября на регулируемом перекрестке ул. 60 лет СССР — ул. Холмогорская водитель автомобиля „Geely“ при повороте налево совершил наезд на пешехода — женщину 1968 года рождения. В результате аварии пешеход доставлен в ЦГБ Ноябрьска для осмотра», — сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции в официальном telegram-канале. Очевидцы в соцсетях сообщают, что иномаркой управляла женщина. При ДТП она ударилась головой. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного депздрава для уточнения информации о состоянии ее здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...