Пермские власти планируют запустить новый международный рейс

15 ноября 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Рейс планируют запустить в страну ближнего зарубежья Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Чиновники из правительства Пермского края провели совещание с представителями авиакомпаний «Икар» и «Азимут» в Москве в рамках XVII международного форума и выставки «Транспорт России». Во время обсуждения были затронуты вопросы субсидируемых маршрутов и увеличение количества рейсов в 2024 году. В частности, было предложено открытие прямых перелетов из Перми в города соседних республик, сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края. «В рамках обсуждения были рассмотрены вопросы работы в субсидируемых авиамаршрутах, увеличение количества рейсов и расширение региональной маршрутной сети в 2024 году. В связи с этим на 2024 год рассматривается возможность открытия прямых перелетов до Алматы, Бишкека, Самарканда, Ташкента, Ургенча, Батуми или Тбилиси», — говорится на сайте. Также чиновники предложили организовать полетную программу из Перми в Минск в новогодние праздники с 1 по 10 января. Кроме того, на форуме чиновники обсуждали развитие водного транспорта в регионе. Совместно с компанией «Водолет» пермская делегация рассмотрела вопрос запуска межрегиональных речных маршрутов. Ранее Минтранс РФ запустил первый этап проекта скоростных пассажирских перевозок в Приволжском федеральном округе. Между Нижегородской областью, Чувашией и Татарстаном планируется организовать водные маршруты с помощью судов типа «Метеор» и «Валдай». На втором этапе власти хотят подключить к проекту Пермский край, запустив маршруты из Перми в Набережные Челны и Казань. Как отметил губернатор края Дмитрий Махонин, регион является постоянным участником транспортного форума, чиновники часто проводят переговоры с перевозчиками для развития транспортной сети региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чиновники из правительства Пермского края провели совещание с представителями авиакомпаний «Икар» и «Азимут» в Москве в рамках XVII международного форума и выставки «Транспорт России». Во время обсуждения были затронуты вопросы субсидируемых маршрутов и увеличение количества рейсов в 2024 году. В частности, было предложено открытие прямых перелетов из Перми в города соседних республик, сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края. «В рамках обсуждения были рассмотрены вопросы работы в субсидируемых авиамаршрутах, увеличение количества рейсов и расширение региональной маршрутной сети в 2024 году. В связи с этим на 2024 год рассматривается возможность открытия прямых перелетов до Алматы, Бишкека, Самарканда, Ташкента, Ургенча, Батуми или Тбилиси», — говорится на сайте. Также чиновники предложили организовать полетную программу из Перми в Минск в новогодние праздники с 1 по 10 января. Кроме того, на форуме чиновники обсуждали развитие водного транспорта в регионе. Совместно с компанией «Водолет» пермская делегация рассмотрела вопрос запуска межрегиональных речных маршрутов. Ранее Минтранс РФ запустил первый этап проекта скоростных пассажирских перевозок в Приволжском федеральном округе. Между Нижегородской областью, Чувашией и Татарстаном планируется организовать водные маршруты с помощью судов типа «Метеор» и «Валдай». На втором этапе власти хотят подключить к проекту Пермский край, запустив маршруты из Перми в Набережные Челны и Казань. Как отметил губернатор края Дмитрий Махонин, регион является постоянным участником транспортного форума, чиновники часто проводят переговоры с перевозчиками для развития транспортной сети региона.