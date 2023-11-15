Жительниц Тюмени зовут на службу по контракту

15 ноября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Девушки без технического образования могут претендовать на работу по осмотру автомобилей и проверке документов Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменок зовут служить по контракту в пограничные органы Курганской и Тюменской областей. Объявление о наборе распространяется в одном из telegram-каналов. Журналист URA.RU узнал подробности у автора вакансии. «Проводится набор для поступления на военную службу по контракту в пограничные органы по Курганской и Тюменской областям. Требования: от 18 до 40 лет, отсутствие судимостей, уровень образования для девушек — не ниже среднего общего (11 классов). Вы и члены вашей семьи должны быть гражданами РФ», — говорится в тексте объявления. В разговоре с URA.RU пользователь, разместивший вакансию, рассказал, что без профильного образования девушки могут рассчитывать лишь на работу по осмотру транспортных средств и проверке документов. Тем, кто учился на технические специальности, готовы предложить и другую деятельность. Обещанная зарплата составляет от 45 000 рублей. Доход будет расти в зависимости от выслуги. Среди льгот — предоставление жилья, отпуск до двух месяцев, военная ипотека, обследование и лечение в военно-медицинских учреждениях. При этом в данном случае служба по контракту не подразумевает отправку на СВО. URA.RU направило запрос в пограничное управление ФСБ РФ по Курганской и Тюменской областям. Ответ ожидается.

Тюменок зовут служить по контракту в пограничные органы Курганской и Тюменской областей. Объявление о наборе распространяется в одном из telegram-каналов. Журналист URA.RU узнал подробности у автора вакансии. «Проводится набор для поступления на военную службу по контракту в пограничные органы по Курганской и Тюменской областям. Требования: от 18 до 40 лет, отсутствие судимостей, уровень образования для девушек — не ниже среднего общего (11 классов). Вы и члены вашей семьи должны быть гражданами РФ», — говорится в тексте объявления. В разговоре с URA.RU пользователь, разместивший вакансию, рассказал, что без профильного образования девушки могут рассчитывать лишь на работу по осмотру транспортных средств и проверке документов. Тем, кто учился на технические специальности, готовы предложить и другую деятельность. Обещанная зарплата составляет от 45 000 рублей. Доход будет расти в зависимости от выслуги. Среди льгот — предоставление жилья, отпуск до двух месяцев, военная ипотека, обследование и лечение в военно-медицинских учреждениях. При этом в данном случае служба по контракту не подразумевает отправку на СВО. URA.RU направило запрос в пограничное управление ФСБ РФ по Курганской и Тюменской областям. Ответ ожидается.