Жительниц Тюмени зовут на службу по контракту

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Выполнение работ на радиорелейной станции в военном городке №32. Екатеринбург, военная техника, кобура, женщина, военнослужащий, военная одежда, камуфляж, военная форма
Девушки без технического образования могут претендовать на работу по осмотру автомобилей и проверке документов Фото:

Тюменок зовут служить по контракту в пограничные органы Курганской и Тюменской областей. Объявление о наборе распространяется в одном из telegram-каналов. Журналист URA.RU узнал подробности у автора вакансии.

«Проводится набор для поступления на военную службу по контракту в пограничные органы по Курганской и Тюменской областям. Требования: от 18 до 40 лет, отсутствие судимостей, уровень образования для девушек — не ниже среднего общего (11 классов). Вы и члены вашей семьи должны быть гражданами РФ», — говорится в тексте объявления.

В разговоре с URA.RU пользователь, разместивший вакансию, рассказал, что без профильного образования девушки могут рассчитывать лишь на работу по осмотру транспортных средств и проверке документов. Тем, кто учился на технические специальности, готовы предложить и другую деятельность.

Обещанная зарплата составляет от 45 000 рублей. Доход будет расти в зависимости от выслуги. Среди льгот — предоставление жилья, отпуск до двух месяцев, военная ипотека, обследование и лечение в военно-медицинских учреждениях. При этом в данном случае служба по контракту не подразумевает отправку на СВО.

URA.RU направило запрос в пограничное управление ФСБ РФ по Курганской и Тюменской областям. Ответ ожидается.

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Тюменок зовут служить по контракту в пограничные органы Курганской и Тюменской областей. Объявление о наборе распространяется в одном из telegram-каналов. Журналист URA.RU узнал подробности у автора вакансии. «Проводится набор для поступления на военную службу по контракту в пограничные органы по Курганской и Тюменской областям. Требования: от 18 до 40 лет, отсутствие судимостей, уровень образования для девушек — не ниже среднего общего (11 классов). Вы и члены вашей семьи должны быть гражданами РФ», — говорится в тексте объявления. В разговоре с URA.RU пользователь, разместивший вакансию, рассказал, что без профильного образования девушки могут рассчитывать лишь на работу по осмотру транспортных средств и проверке документов. Тем, кто учился на технические специальности, готовы предложить и другую деятельность. Обещанная зарплата составляет от 45 000 рублей. Доход будет расти в зависимости от выслуги. Среди льгот — предоставление жилья, отпуск до двух месяцев, военная ипотека, обследование и лечение в военно-медицинских учреждениях. При этом в данном случае служба по контракту не подразумевает отправку на СВО. URA.RU направило запрос в пограничное управление ФСБ РФ по Курганской и Тюменской областям. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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