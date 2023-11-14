Вице-спикер пермского ЗС Айтакова не хочет давать деньги на выборы президента

15 ноября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Ксения Айтакова считает траты излишними Фото: Сергей Русанов © URA.RU Секретарь крайкома КПРФ, вице-спикер пермского заксобрания Ксения Айтакова выступила против выделения 8 млн рублей краевому избиркому на оформление избирательных участков в едином стиле. Как рассказали источники URA.RU в политэлитах региона, на заседании рабочей группы по доработке бюджета на 2024—2026 годы ко второму чтению она не поддержала поправку, внесенную губернатором Дмитрием Махониным. «Это федеральная история. Это происходит по всей стране. Деньги предназначены на то, чтобы на всех участках установить букву V в цветах российского флага. Айтакова выступила против, и эту ее позицию в элитах трактуют с подтекстом, что она, получается, против федеральной установки и против траты денег на выборы президента», — говорит источник. Ксения Айтакова подтвердила, что проголосовала против поправки. «Я в принципе несогласна, что на наглядную агитацию в виде буквы V мы будем тратить такую огромную сумму денег», — заявила она URA.RU. Айтакова отметила, что «не надо передергивать историю про деньги и позицию по выборам». По ее словам, выборы в любом случае состоятся. Она не против их. Она выступает против того, чтобы «в столь сложное экономическое время» тратились такие огромные суммы на стилизованную букву V.

Секретарь крайкома КПРФ, вице-спикер пермского заксобрания Ксения Айтакова выступила против выделения 8 млн рублей краевому избиркому на оформление избирательных участков в едином стиле. Как рассказали источники URA.RU в политэлитах региона, на заседании рабочей группы по доработке бюджета на 2024—2026 годы ко второму чтению она не поддержала поправку, внесенную губернатором Дмитрием Махониным. «Это федеральная история. Это происходит по всей стране. Деньги предназначены на то, чтобы на всех участках установить букву V в цветах российского флага. Айтакова выступила против, и эту ее позицию в элитах трактуют с подтекстом, что она, получается, против федеральной установки и против траты денег на выборы президента», — говорит источник. Ксения Айтакова подтвердила, что проголосовала против поправки. «Я в принципе несогласна, что на наглядную агитацию в виде буквы V мы будем тратить такую огромную сумму денег», — заявила она URA.RU. Айтакова отметила, что «не надо передергивать историю про деньги и позицию по выборам». По ее словам, выборы в любом случае состоятся. Она не против их. Она выступает против того, чтобы «в столь сложное экономическое время» тратились такие огромные суммы на стилизованную букву V.