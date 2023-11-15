Бастрыкин вновь затребовал доклад по общежитию с разрушенной стеной в Челябинске

Жильцы аварийного общежития обратились в приемную Александра Бастрыкина Фото: Следственный комитет РФ

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело по нарушению прав жильцов аварийного общежития в Челябинске. Здание разрушается и затапливается, но расселение предусмотрено только в 2030 году. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

«В приемную главы СКР поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов аварийного общежития. Бастрыкин затребовал доклад у и. о. руководителя СУ СКР по области Алексея Колбасина по уголовному делу, которое ранее поставил на контроль в центральном аппарате», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что в декабре 2022 года подрядчик отремонтировал торец здания, была сооружена новая стена взамен разрушившийся. Но из-за некачественных работ здание затапливает, стена дома разрушается и из-за риска возгорания часть строения обесточена. Расселение жильцов запланировано только на 2030 год.

Бастрыкин ждет доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах. После завершения расследования — о результатах. Также о перспективах решения проблемы.

URA.RU направило письменный запрос в мэрию Челябинска. На момент публикации ответа не последовало.