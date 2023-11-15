Бастрыкин вновь затребовал доклад по общежитию с разрушенной стеной в Челябинске

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Жильцы аварийного общежития обратились в приемную Александра Бастрыкина Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело по нарушению прав жильцов аварийного общежития в Челябинске. Здание разрушается и затапливается, но расселение предусмотрено только в 2030 году. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

«В приемную главы СКР поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов аварийного общежития. Бастрыкин затребовал доклад у и. о. руководителя СУ СКР по области Алексея Колбасина по уголовному делу, которое ранее поставил на контроль в центральном аппарате», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что в декабре 2022 года подрядчик отремонтировал торец здания, была сооружена новая стена взамен разрушившийся. Но из-за некачественных работ здание затапливает, стена дома разрушается и из-за риска возгорания часть строения обесточена. Расселение жильцов запланировано только на 2030 год.

Бастрыкин ждет доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах. После завершения расследования — о результатах. Также о перспективах решения проблемы.

URA.RU направило письменный запрос в мэрию Челябинска. На момент публикации ответа не последовало.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело по нарушению прав жильцов аварийного общежития в Челябинске. Здание разрушается и затапливается, но расселение предусмотрено только в 2030 году. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе ведомства. «В приемную главы СКР поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов аварийного общежития. Бастрыкин затребовал доклад у и. о. руководителя СУ СКР по области Алексея Колбасина по уголовному делу, которое ранее поставил на контроль в центральном аппарате», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что в декабре 2022 года подрядчик отремонтировал торец здания, была сооружена новая стена взамен разрушившийся. Но из-за некачественных работ здание затапливает, стена дома разрушается и из-за риска возгорания часть строения обесточена. Расселение жильцов запланировано только на 2030 год. Бастрыкин ждет доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах. После завершения расследования — о результатах. Также о перспективах решения проблемы. URA.RU направило письменный запрос в мэрию Челябинска. На момент публикации ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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