15 ноября 2023

Председателя курганской окружной думы арестовали по делу о подкупе

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Курганский депутат стал подозреваемым по делу о подкупе на заводе Фото:

Председателя думы Каргапольского округа (Курганская область) Евгения Кучина поместили под домашний арест. Меру пресечения по отношению к нему избрали после задержания по делу о коммерческом подкупе на предприятии, где Кучин работает одним из руководителей. Информация об этом появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Кучин Е.В ст. 204 ч.8 УК РФ („Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере“). Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста», — информирует судебная система. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городского суда, мера была избрана до 11 декабря 2023 года.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в октябре. Им оказался главный технолог Каргапольского машиностроительного завода и председатель думы округа. Мужчину обвиняют в получении более 1,5 млн рублей от поставщика инструментов для нужд предприятия. В настоящий момент ведется следствие по делу.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ выявила преступления на одном из курганских заводов. Двух человек из числа руководства задержали по подозрению в подкупе.

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Председателя думы Каргапольского округа (Курганская область) Евгения Кучина поместили под домашний арест. Меру пресечения по отношению к нему избрали после задержания по делу о коммерческом подкупе на предприятии, где Кучин работает одним из руководителей. Информация об этом появилась в системе ГАС «Правосудие». «Кучин Е.В ст. 204 ч.8 УК РФ („Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере“). Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста», — информирует судебная система. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городского суда, мера была избрана до 11 декабря 2023 года. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в октябре. Им оказался главный технолог Каргапольского машиностроительного завода и председатель думы округа. Мужчину обвиняют в получении более 1,5 млн рублей от поставщика инструментов для нужд предприятия. В настоящий момент ведется следствие по делу. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ выявила преступления на одном из курганских заводов. Двух человек из числа руководства задержали по подозрению в подкупе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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