Председателя курганской окружной думы арестовали по делу о подкупе

Курганский депутат стал подозреваемым по делу о подкупе на заводе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Председателя думы Каргапольского округа (Курганская область) Евгения Кучина поместили под домашний арест. Меру пресечения по отношению к нему избрали после задержания по делу о коммерческом подкупе на предприятии, где Кучин работает одним из руководителей. Информация об этом появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Кучин Е.В ст. 204 ч.8 УК РФ („Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере“). Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста», — информирует судебная система. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городского суда, мера была избрана до 11 декабря 2023 года.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в октябре. Им оказался главный технолог Каргапольского машиностроительного завода и председатель думы округа. Мужчину обвиняют в получении более 1,5 млн рублей от поставщика инструментов для нужд предприятия. В настоящий момент ведется следствие по делу.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ выявила преступления на одном из курганских заводов. Двух человек из числа руководства задержали по подозрению в подкупе.