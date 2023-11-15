В Госдуме обсуждают законопроект о запрете абортов в частных клиниках

15 ноября 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Петр Толстой заявил, что проект о защите нерожденного плода не будет принят в скором времени Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Государственной Думе обсуждают законопроект о наделении правом на защиту не родившегося плода в рамках запрета абортов в частных клиниках. Об этом заявил зампред Госдумы Петр Толстой. «Во многих странах жизнь до рождения также признается и наделяется определенными правами со стороны общества и государства, в том числе и правом защиты не родившегося плода», — сказал Петр Толстой. Свое заявление он сделал в интервью «Осторожно Media». Чиновник подчеркнул, что проект является одним из самых сложных среди обсуждаемых инициатив. По его словам, законопроект не будет принят быстро, так как это очень сложная тема, требующая долгих консультаций. Уточняется, что Дума не планирует полный запрет абортов. Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают ужесточение абортов в России. Член думского комитета по охране здоровья Тамара Фролова заявила, что главной задачей является учет всего опыта страны. По ее словам, необходимо проработать вопрос не только с нравственной, но и с медицинской, юридической и религиозной точек зрения.

В Государственной Думе обсуждают законопроект о наделении правом на защиту не родившегося плода в рамках запрета абортов в частных клиниках. Об этом заявил зампред Госдумы Петр Толстой. «Во многих странах жизнь до рождения также признается и наделяется определенными правами со стороны общества и государства, в том числе и правом защиты не родившегося плода», — сказал Петр Толстой. Свое заявление он сделал в интервью «Осторожно Media». Чиновник подчеркнул, что проект является одним из самых сложных среди обсуждаемых инициатив. По его словам, законопроект не будет принят быстро, так как это очень сложная тема, требующая долгих консультаций. Уточняется, что Дума не планирует полный запрет абортов. Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают ужесточение абортов в России. Член думского комитета по охране здоровья Тамара Фролова заявила, что главной задачей является учет всего опыта страны. По ее словам, необходимо проработать вопрос не только с нравственной, но и с медицинской, юридической и религиозной точек зрения.