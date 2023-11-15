Forbes поместил Utair в пятерку лучших компаний для зарубежных полетов

16 ноября 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Utair занял четвертое место в списке Forbes за международные полеты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Utair заняла четвертое место в списке лучших авиакомпаний для зарубежных полетов, который составил журнал Forbes. Издание оценило 38 авиаперевозчиков, которые осуществляют международные рейсы, отобрав в итоговый рейтинг 20 компаний. «В итоговый рейтинг мы отобрали 20 компаний, совершающие бюджетные и регулярные рейсы из России в популярные иностранные города. Авиакомпания Utair заняла четвертое место с итоговым баллом 57,2 из 100 возможных», — указано в публикации на сайте журнала. Forbes оценивал компании по четырем критериям: цена, частота рейсов, маршрутная сеть и отзывы. Безоговорочным лидером рейтинга стал «Аэрофлот», авторы публикации оценили его на 86,4 балла. Второе и третье места заняли S7 Airlines и «Азимут» соответственно.

Utair заняла четвертое место в списке лучших авиакомпаний для зарубежных полетов, который составил журнал Forbes. Издание оценило 38 авиаперевозчиков, которые осуществляют международные рейсы, отобрав в итоговый рейтинг 20 компаний. «В итоговый рейтинг мы отобрали 20 компаний, совершающие бюджетные и регулярные рейсы из России в популярные иностранные города. Авиакомпания Utair заняла четвертое место с итоговым баллом 57,2 из 100 возможных», — указано в публикации на сайте журнала. Forbes оценивал компании по четырем критериям: цена, частота рейсов, маршрутная сеть и отзывы. Безоговорочным лидером рейтинга стал «Аэрофлот», авторы публикации оценили его на 86,4 балла. Второе и третье места заняли S7 Airlines и «Азимут» соответственно.