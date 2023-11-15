В Челябинске бензин АИ-92 оказался самым дешевым в УрФО

16 ноября 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

С начала года бензин существенно подорожал Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Челябинской области зафиксировали самый дешевый бензин марки АИ-92 среди других субъектов УрФО. Данные опубликованы на сайте Росстата. «Средняя потребительская цена на бензин автомобильный марки АИ-92 в Челябинской области составляет 47,05 рублей за литр. Цены указаны на 13 ноября 2023 года», — указано в документе ведомства. Росстат отмечает, что на втором месте в рейтинге цен на АИ-92 значится Курганская область — 47,09 рублей за литр. Более чем на два рубля дороже бензин этой марки в Свердловской области — 49,32 рублей, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) — 49,41 рублей, в Тюменской области — 49,74 рублей. Самый дорогой бензин АИ-92 в Ямало-Ненецком автономном округе — 51,64 рублей за литр. В Росстате также подсчитали усредненную величину роста стоимости топлива. С начала года в Челябинской области бензин подорожал на 14%.

В Челябинской области зафиксировали самый дешевый бензин марки АИ-92 среди других субъектов УрФО. Данные опубликованы на сайте Росстата. «Средняя потребительская цена на бензин автомобильный марки АИ-92 в Челябинской области составляет 47,05 рублей за литр. Цены указаны на 13 ноября 2023 года», — указано в документе ведомства. Росстат отмечает, что на втором месте в рейтинге цен на АИ-92 значится Курганская область — 47,09 рублей за литр. Более чем на два рубля дороже бензин этой марки в Свердловской области — 49,32 рублей, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) — 49,41 рублей, в Тюменской области — 49,74 рублей. Самый дорогой бензин АИ-92 в Ямало-Ненецком автономном округе — 51,64 рублей за литр. В Росстате также подсчитали усредненную величину роста стоимости топлива. С начала года в Челябинской области бензин подорожал на 14%.