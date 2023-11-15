15 ноября 2023

Художник Тимофей Радя рискует остаться без рабочего места в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некоммерческая организация «Благое дело». Свердловская область, Верх-Нейвинский, швейная мастерская, благое дело
Тимофей Радя объявил о поиске мастерской в Екатеринбурге Фото:

Екатеринбургский художник Тимофей Радя начал поиски помещения для мастерской, добавив, что иначе придется работать на улице. Об этом он рассказал в социальных сетях.

«Екб! Ищу помещение для мастерской. Буду благодарен за подсказки и репосты, а то скоро придется на улице работать», — написал художник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, для мастерской необходим первый этаж на 100-300 квадратных метров. «Также немаловажны большие ворота и высокий потолок», — добавил он.

В Екатеринбурге появились надписи «жить прошлым» и советский символ на Уралмаше, автором которых стал Тимофей Радя. Арт-объекты расположились на трех домах. Подобная идея родилась у художника еще несколько лет назад.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургский художник Тимофей Радя начал поиски помещения для мастерской, добавив, что иначе придется работать на улице. Об этом он рассказал в социальных сетях. «Екб! Ищу помещение для мастерской. Буду благодарен за подсказки и репосты, а то скоро придется на улице работать», — написал художник на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, для мастерской необходим первый этаж на 100-300 квадратных метров. «Также немаловажны большие ворота и высокий потолок», — добавил он. В Екатеринбурге появились надписи «жить прошлым» и советский символ на Уралмаше, автором которых стал Тимофей Радя. Арт-объекты расположились на трех домах. Подобная идея родилась у художника еще несколько лет назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...