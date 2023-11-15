Художник Тимофей Радя рискует остаться без рабочего места в Екатеринбурге

Екатеринбургский художник Тимофей Радя начал поиски помещения для мастерской, добавив, что иначе придется работать на улице. Об этом он рассказал в социальных сетях.
«Екб! Ищу помещение для мастерской. Буду благодарен за подсказки и репосты, а то скоро придется на улице работать», — написал художник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, для мастерской необходим первый этаж на 100-300 квадратных метров. «Также немаловажны большие ворота и высокий потолок», — добавил он.
В Екатеринбурге появились надписи «жить прошлым» и советский символ на Уралмаше, автором которых стал Тимофей Радя. Арт-объекты расположились на трех домах. Подобная идея родилась у художника еще несколько лет назад.
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