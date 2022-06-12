Тимофей Радя создал в Екатеринбурге арт-объект из трех домов

В Екатеринбурге появилась надпись «жить прошлым» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уличный художник Тимофей Радя создал арт-объект с надписью «жить прошлым» и советским символом в екатеринбургском районе Уралмаш. Об этом автор творчества рассказал в своем telegram-канале «TR».

«Я давно думаю об этом месте, о впечатляющем сочетании, которое здесь сложилось. Само по себе это уже похоже на Россию, не хватало только слов», — прокомментировал свою работу Радя.

Арт-объект художник создал на трех домах, на первых двух расположилась надпись «жить прошлым», а на третьем доме находится советский символ в виде серпа и молота. Тимофей Радя рассказал, что идея родилась несколько лет назад. По словам художника, он ждал подходящего времени для создания работы.

Ранее URA.RU сообщало, что Радя планирует вернуться к творчеству после долгой паузы. Также агентство рассказывало, что за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального Тимофея Радя обязали к 39 часам обязательных работ. Адвокат художника заявил, что намерен добиваться оправдания и направил дело в ЕСПЧ.

Уличный художник Тимофей Радя создал арт-объект в районе Уралмаш в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Надпись появилась на трех домах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU