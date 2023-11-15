15 ноября 2023

Экс-клавишник и ударник Би-2 и Дюны Плявин найден мертвым

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Музыканта Николая Плявина нашли мертвым в квартире в Москве Фото:

Экс-клавишник и ударник Би-2 и Дюны Николай Плявин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает 112.

«Бывший клавишник и ударник групп Би-2 и Дюна Николай Плявин найден мертвым в съемной квартире в Москве», — сообщает 112 в своем telegram-канале. По их данным, причина смерти пока не установлена.

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Экс-клавишник и ударник Би-2 и Дюны Николай Плявин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает 112. «Бывший клавишник и ударник групп Би-2 и Дюна Николай Плявин найден мертвым в съемной квартире в Москве», — сообщает 112 в своем telegram-канале. По их данным, причина смерти пока не установлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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