Экс-клавишник и ударник Би-2 и Дюны Плявин найден мертвым

Музыканта Николая Плявина нашли мертвым в квартире в Москве
Экс-клавишник и ударник Би-2 и Дюны Николай Плявин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает 112.
«Бывший клавишник и ударник групп Би-2 и Дюна Николай Плявин найден мертвым в съемной квартире в Москве», — сообщает 112 в своем telegram-канале. По их данным, причина смерти пока не установлена.
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