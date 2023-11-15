Экс-клавишник и ударник Би-2 и Дюны Плявин найден мертвым

16 ноября 2023 в 02:26 Размер текста - 17 +

Музыканта Николая Плявина нашли мертвым в квартире в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-клавишник и ударник Би-2 и Дюны Николай Плявин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает 112. «Бывший клавишник и ударник групп Би-2 и Дюна Николай Плявин найден мертвым в съемной квартире в Москве», — сообщает 112 в своем telegram-канале. По их данным, причина смерти пока не установлена.

Экс-клавишник и ударник Би-2 и Дюны Николай Плявин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает 112. «Бывший клавишник и ударник групп Би-2 и Дюна Николай Плявин найден мертвым в съемной квартире в Москве», — сообщает 112 в своем telegram-канале. По их данным, причина смерти пока не установлена.