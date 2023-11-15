В ЯНАО отправили в колонию молодую пару наркоторговцев

Молодая пара из ЯНАО осуждена за сбыт наркотиков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Суд Губкинского (ЯНАО) вынес приговор в отношении банды закладчиков. Молодая пара планировала к сбыту свыше 35 граммов наркотических средств. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры ЯНАО.

«Губкинским районным судом вынесен приговор в отношении молодой пары, которая планировала к сбыту свыше 35 граммов наркотических средств. С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а женщине — семь лет семь месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Установлено, что сожители выполняли роли «курьеров-закладчиков». В лесном массиве города оборудовали тайники, там и были задержаны сотрудниками полиции. При просмотре телефонов установлены места «закладок» с 12 граммами запрещенных веществ. Остальные находились в автомобиле задержанных.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей ЯНАО вербуют наркодилеры. Предложения о работе «закладчиками» размещают в мессенджерах и в местах общего пользования.