15 ноября 2023

В ЯНАО отправили в колонию молодую пару наркоторговцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, решетка, итк, исправительно-трудовая колония
Молодая пара из ЯНАО осуждена за сбыт наркотиков Фото:

Суд Губкинского (ЯНАО) вынес приговор в отношении банды закладчиков. Молодая пара планировала к сбыту свыше 35 граммов наркотических средств. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры ЯНАО.

«Губкинским районным судом вынесен приговор в отношении молодой пары, которая планировала к сбыту свыше 35 граммов наркотических средств. С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а женщине — семь лет семь месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Установлено, что сожители выполняли роли «курьеров-закладчиков». В лесном массиве города оборудовали тайники, там и были задержаны сотрудниками полиции. При просмотре телефонов установлены места «закладок» с 12 граммами запрещенных веществ. Остальные находились в автомобиле задержанных.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей ЯНАО вербуют наркодилеры. Предложения о работе «закладчиками» размещают в мессенджерах и в местах общего пользования.

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Суд Губкинского (ЯНАО) вынес приговор в отношении банды закладчиков. Молодая пара планировала к сбыту свыше 35 граммов наркотических средств. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры ЯНАО. «Губкинским районным судом вынесен приговор в отношении молодой пары, которая планировала к сбыту свыше 35 граммов наркотических средств. С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а женщине — семь лет семь месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. Установлено, что сожители выполняли роли «курьеров-закладчиков». В лесном массиве города оборудовали тайники, там и были задержаны сотрудниками полиции. При просмотре телефонов установлены места «закладок» с 12 граммами запрещенных веществ. Остальные находились в автомобиле задержанных. Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей ЯНАО вербуют наркодилеры. Предложения о работе «закладчиками» размещают в мессенджерах и в местах общего пользования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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