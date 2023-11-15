Молодой пермяк после ссоры зарезал свою знакомую. Видео

16 ноября 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции и СУ СК по пермскому краю поймали пермяка, обвиняемого в убийстве Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Соликамске (Пермский край) молодой человек жестоко расправился с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Перед убийством пара поссорилась. Об этом сообщили URA.RU в СУ СК по Пермскому краю и в краевом ГУ МВД. «Молодой человек познакомился с девушкой в социальных сетях. Когда пара находилась в частном доме, между ними произошла ссора. Пермяк вооружился кухонным ножом и нанес девушке не менее 20 ударов, от чего она скончалась на месте. После убийства молодой человек сбежал с места преступления», — рассказали в ведомствах. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители в тот же день нашли и задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 23-летний уроженец поселка Суксун. На допросе он во всем признался и подробно рассказал о случившемся. На время расследования уголовного дела молодой человек помещен в СИЗО.

В Соликамске (Пермский край) молодой человек жестоко расправился с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Перед убийством пара поссорилась. Об этом сообщили URA.RU в СУ СК по Пермскому краю и в краевом ГУ МВД. «Молодой человек познакомился с девушкой в социальных сетях. Когда пара находилась в частном доме, между ними произошла ссора. Пермяк вооружился кухонным ножом и нанес девушке не менее 20 ударов, от чего она скончалась на месте. После убийства молодой человек сбежал с места преступления», — рассказали в ведомствах. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители в тот же день нашли и задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 23-летний уроженец поселка Суксун. На допросе он во всем признался и подробно рассказал о случившемся. На время расследования уголовного дела молодой человек помещен в СИЗО.