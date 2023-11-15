Поставлена точка в деле об убийстве тюменского бизнесмена, которое произошло в 2008 году

В Тюмени осудили организаторов убийства тюменского бизнесмена Вадима Шушанова

Сообщники Алексея Щепелина на троих получили 38 лет тюрьмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменский областной суд признал вину Андрея Давыдова, Дмитрия Иванова и Алены Яковлевой по делу о заказном убийстве местного предпринимателя Вадима Шушанова, которое произошло в 2008 году. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Организатор преступления Алексей Щепелин ранее был приговорен к 11 годам лишения свободы.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил исполнителю наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Брату исполнителя — 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Женщине — 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Следствием установлено, что в 2008 году Алексей Щепелин предложил своему приятелю Андрею Давыдову совершить убийство своего бизнес-партнера Вадима Шушанова. В качестве вознаграждения он пообещал мужчине автомобиль BMW M3. Давыдов согласился и привлек к совершению преступления своего брата Дмитрия Иванова.

Осужденные разработали план, согласно которому Алена Яковлева (бывшая жена Алексея Щепелина — прим. URA.RU) познакомила Вадима Шушанова с Дмитрием Ивановым. Тот представился предпринимателем и предложил тюменскому коммерсанту заключить выгодную сделку в Екатеринбурге. Впоследствии бизнес-партнеры выехали туда на автомобиле, заехав по пути в дом к Алексею Щепелину. Там, угрожая убийством, осужденные потребовали от Шушанова подписать расписку о получении более 18 млн рублей. Получив отказ, они застрелили его из ружья.

Труп мужчины вывезли в лес, а автомобиль отогнали в Екатеринбург, где впоследствии он был найден на одной из парковок. Организатор заказного убийства Щепелин скрылся и в 2015 году был признан умершим. Он скрывался от следствия 12 лет и был задержан в 2020 году.