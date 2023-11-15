В Челябинске автомобиль после ДТП въехал в остановку. Видео

16 ноября 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали два человека Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Челябинске утром 16 ноября на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна столкнулись три автомобиля. Инцидент зафиксировала камера «Интерсвязи». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, в результате один из участников ДТП въехал в остановку. «Водитель автомобиля Ford Fusion совершил столкновение с автомобилем Opel Astra. После чего автомобиль изменил траекторию движения и совершил столкновение с автомобилем Kia Rio. После Ford Fusion совершил наезд на перильное ограждение повредив его. Автомобиль Kia Rio совершил наезд на остановочный комплекс», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции. Там отметили, что в результате аварии пострадали двое ее участников. Водитель Ford Fusion и пассажир Kia Rio получили травмы.

В Челябинске утром 16 ноября на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна столкнулись три автомобиля. Инцидент зафиксировала камера «Интерсвязи». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, в результате один из участников ДТП въехал в остановку. «Водитель автомобиля Ford Fusion совершил столкновение с автомобилем Opel Astra. После чего автомобиль изменил траекторию движения и совершил столкновение с автомобилем Kia Rio. После Ford Fusion совершил наезд на перильное ограждение повредив его. Автомобиль Kia Rio совершил наезд на остановочный комплекс», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции. Там отметили, что в результате аварии пострадали двое ее участников. Водитель Ford Fusion и пассажир Kia Rio получили травмы.