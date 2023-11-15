15 ноября 2023

В Челябинске автомобиль после ДТП въехал в остановку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
В аварии пострадали два человека Фото:

В Челябинске утром 16 ноября на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна столкнулись три автомобиля. Инцидент зафиксировала камера «Интерсвязи». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, в результате один из участников ДТП въехал в остановку.

«Водитель автомобиля Ford Fusion совершил столкновение с автомобилем Opel Astra. После чего автомобиль изменил траекторию движения и совершил столкновение с автомобилем Kia Rio. После Ford Fusion совершил наезд на перильное ограждение повредив его. Автомобиль Kia Rio совершил наезд на остановочный комплекс», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции.

Там отметили, что в результате аварии пострадали двое ее участников. Водитель Ford Fusion и пассажир Kia Rio получили травмы.

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В Челябинске утром 16 ноября на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна столкнулись три автомобиля. Инцидент зафиксировала камера «Интерсвязи». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, в результате один из участников ДТП въехал в остановку. «Водитель автомобиля Ford Fusion совершил столкновение с автомобилем Opel Astra. После чего автомобиль изменил траекторию движения и совершил столкновение с автомобилем Kia Rio. После Ford Fusion совершил наезд на перильное ограждение повредив его. Автомобиль Kia Rio совершил наезд на остановочный комплекс», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции. Там отметили, что в результате аварии пострадали двое ее участников. Водитель Ford Fusion и пассажир Kia Rio получили травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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