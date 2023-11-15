В Пермском госуниверситете изменили оклады сотрудникам и педагогам вуза

Оклады педагогов ПГНИУ выросли с 1 октября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) второй раз за год изменили должностные оклады сотрудникам и педагогам вуза. Приказ исполняющего обязанности ректора университета Игоря Германова размещен на сайте ПГНИУ

«Приказываю: установить с 1 октября 2023 года должностные оклады работникам университета согласно приложениям 1,2,3», — говорится в приказе. Так, минимальный оклад с 1 октября для сотрудников вуза (за исключением должностей педагогов) повысился почти на одну тысячу рублей и составил 17200 рублей. Максимальный оклад для данной категории сотрудников теперь составляет 41500 рублей.

Оклад ассистента, преподавателя без степени или звания составит 33900 рублей. Доцентам установлены оклады в размере от 37500 до 48500 рублей. Самый высокий оклад — 67800 рублей — у декана ПГНИУ. Также изменены оклады педагогов среднего профессионального образования в ПГНИУ. С учетом повышающих коэффициентов они составят от 22500 до 37250 рублей. Оклады сотрудникам ПГНИУ повышали в начале 2023 года при прежнем ректоре университета Дмитрии Красильникове.