Пермячка отсудила у застройщика более 1 млн за недостатки в квартире

16 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Из-за дефектов в своем жилье пермячка жила некоторое время на съемной квартире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Соликамска (Пермский край) подала в суд на застройщика, у которого купила квартиру, за недостатки в жилье. Женщина смогла отсудить более 1 млн рублей у продавца, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Взыскать с ООО „Специализированный застройщик ‚А101‘“ в пользу истца в счет уменьшения цены договора участия в долевом строительстве 556 555 рублей, неустойку за нарушение срока исполнения требования о соразмерном уменьшении цены договора 434 113 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 000,00 рублей, штраф в размере 545 334, всего 1 636 002,37 рублей», — говорится в решении. Также ответчик должен оплатить стоимость услуги экспертов-оценщиков. В суде установлено, что истец купила квартиру за 9,4 млн рублей, часть стоимости выплатила с помощью кредита. Когда женщина заехала в новую квартиру, то обнаружила множество недостатков, которые также подтвердили и нанятые эксперты. Они подсчитали стоимость работ по устранению дефектов в жилье, которые вышли в 556 тысяч рублей. Также из-за недостатков в квартире истец вынуждена была проживать в съемном жилье, из-за чего начала испытывать чувство разочарования и нравственный страдания. За переживания местная жительница отсудила у подрядчика 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Соликамска (Пермский край) подала в суд на застройщика, у которого купила квартиру, за недостатки в жилье. Женщина смогла отсудить более 1 млн рублей у продавца, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Взыскать с ООО „Специализированный застройщик ‚А101‘“ в пользу истца в счет уменьшения цены договора участия в долевом строительстве 556 555 рублей, неустойку за нарушение срока исполнения требования о соразмерном уменьшении цены договора 434 113 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 000,00 рублей, штраф в размере 545 334, всего 1 636 002,37 рублей», — говорится в решении. Также ответчик должен оплатить стоимость услуги экспертов-оценщиков. В суде установлено, что истец купила квартиру за 9,4 млн рублей, часть стоимости выплатила с помощью кредита. Когда женщина заехала в новую квартиру, то обнаружила множество недостатков, которые также подтвердили и нанятые эксперты. Они подсчитали стоимость работ по устранению дефектов в жилье, которые вышли в 556 тысяч рублей. Также из-за недостатков в квартире истец вынуждена была проживать в съемном жилье, из-за чего начала испытывать чувство разочарования и нравственный страдания. За переживания местная жительница отсудила у подрядчика 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.