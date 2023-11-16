Пермячка отсудила у застройщика более 1 млн за недостатки в квартире

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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, ключ в замке, квартира
Из-за дефектов в своем жилье пермячка жила некоторое время на съемной квартире Фото:

Жительница Соликамска (Пермский край) подала в суд на застройщика, у которого купила квартиру, за недостатки в жилье. Женщина смогла отсудить более 1 млн рублей у продавца, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда.

«Взыскать с ООО „Специализированный застройщик ‚А101‘“ в пользу истца в счет уменьшения цены договора участия в долевом строительстве 556 555 рублей, неустойку за нарушение срока исполнения требования о соразмерном уменьшении цены договора 434 113 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 000,00 рублей, штраф в размере 545 334, всего 1 636 002,37 рублей», — говорится в решении. Также ответчик должен оплатить стоимость услуги экспертов-оценщиков.

В суде установлено, что истец купила квартиру за 9,4 млн рублей, часть стоимости выплатила с помощью кредита. Когда женщина заехала в новую квартиру, то обнаружила множество недостатков, которые также подтвердили и нанятые эксперты. Они подсчитали стоимость работ по устранению дефектов в жилье, которые вышли в 556 тысяч рублей. Также из-за недостатков в квартире истец вынуждена была проживать в съемном жилье, из-за чего начала испытывать чувство разочарования и нравственный страдания. За переживания местная жительница отсудила у подрядчика 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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Жительница Соликамска (Пермский край) подала в суд на застройщика, у которого купила квартиру, за недостатки в жилье. Женщина смогла отсудить более 1 млн рублей у продавца, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Взыскать с ООО „Специализированный застройщик ‚А101‘“ в пользу истца в счет уменьшения цены договора участия в долевом строительстве 556 555 рублей, неустойку за нарушение срока исполнения требования о соразмерном уменьшении цены договора 434 113 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 000,00 рублей, штраф в размере 545 334, всего 1 636 002,37 рублей», — говорится в решении. Также ответчик должен оплатить стоимость услуги экспертов-оценщиков. В суде установлено, что истец купила квартиру за 9,4 млн рублей, часть стоимости выплатила с помощью кредита. Когда женщина заехала в новую квартиру, то обнаружила множество недостатков, которые также подтвердили и нанятые эксперты. Они подсчитали стоимость работ по устранению дефектов в жилье, которые вышли в 556 тысяч рублей. Также из-за недостатков в квартире истец вынуждена была проживать в съемном жилье, из-за чего начала испытывать чувство разочарования и нравственный страдания. За переживания местная жительница отсудила у подрядчика 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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