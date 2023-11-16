Израиль расширяет операцию возле больницы «Аш-Шифа»

16 ноября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Армия ЦАХАЛ продолжит проведение операции в районе больницы в секторе Газа Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет наземную операцию в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Военные переместятся на южную часть медицинского учреждения. Об этом сообщает палестинское радио Kan. «Армия Израиля расширяют свою операцию в медицинском комплексе „Аш-Шифа“ на южную часть больницы», — передает палестинское радио. Информация опубликована на их официальном сайте. В настоящий момент ЦАХАЛ проводит наземную операцию в Газе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет наземную операцию в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Военные переместятся на южную часть медицинского учреждения. Об этом сообщает палестинское радио Kan. «Армия Израиля расширяют свою операцию в медицинском комплексе „Аш-Шифа“ на южную часть больницы», — передает палестинское радио. Информация опубликована на их официальном сайте. В настоящий момент ЦАХАЛ проводит наземную операцию в Газе.