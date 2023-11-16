Израиль расширяет операцию возле больницы «Аш-Шифа»

Армия ЦАХАЛ продолжит проведение операции в районе больницы в секторе Газа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет наземную операцию в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Военные переместятся на южную часть медицинского учреждения. Об этом сообщает палестинское радио Kan.
«Армия Израиля расширяют свою операцию в медицинском комплексе „Аш-Шифа“ на южную часть больницы», — передает палестинское радио. Информация опубликована на их официальном сайте. В настоящий момент ЦАХАЛ проводит наземную операцию в Газе.
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