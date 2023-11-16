Израиль расширяет операцию возле больницы «Аш-Шифа»

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Армия ЦАХАЛ продолжит проведение операции в районе больницы в секторе Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет наземную операцию в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Военные переместятся на южную часть медицинского учреждения. Об этом сообщает палестинское радио Kan.

«Армия Израиля расширяют свою операцию в медицинском комплексе „Аш-Шифа“ на южную часть больницы», — передает палестинское радио. Информация опубликована на их официальном сайте. В настоящий момент ЦАХАЛ проводит наземную операцию в Газе.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет наземную операцию в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Военные переместятся на южную часть медицинского учреждения. Об этом сообщает палестинское радио Kan. «Армия Израиля расширяют свою операцию в медицинском комплексе „Аш-Шифа“ на южную часть больницы», — передает палестинское радио. Информация опубликована на их официальном сайте. В настоящий момент ЦАХАЛ проводит наземную операцию в Газе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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