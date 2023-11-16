Из горящей воинской части под Волгоградом эвакуировали детей

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, огонь, пожарный рукав, пожарный
По словам очевидцев, перед пожаром был слышен звук беспилотника, передает Baza Фото:

После возникновения пожара с территории воинской части в Волгоградской области эвакуировали более 600 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщает Baza. По словам местных жителей, перед возгоранием был слышен характерный звук пролетающего беспилотника, а позже взрыв.

«С территории части в Волгоградской области было эвакуировано более 600 человек, в том числе трое детей. Эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не проводилась», — сообщается в telegram-канале. Жители уверяют, что слышали перед началом пожара шум беспилотника и звук взрыва. Официально причины пожара никак не комментировались.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.

О пожаре на территории воинской части в поселке Котлубань Волгоградской области 16 ноября сообщил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, пожар был оперативно потушен без пострадавших и повреждений инфраструктуры.

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После возникновения пожара с территории воинской части в Волгоградской области эвакуировали более 600 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщает Baza. По словам местных жителей, перед возгоранием был слышен характерный звук пролетающего беспилотника, а позже взрыв. «С территории части в Волгоградской области было эвакуировано более 600 человек, в том числе трое детей. Эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не проводилась», — сообщается в telegram-канале. Жители уверяют, что слышали перед началом пожара шум беспилотника и звук взрыва. Официально причины пожара никак не комментировались. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается. О пожаре на территории воинской части в поселке Котлубань Волгоградской области 16 ноября сообщил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, пожар был оперативно потушен без пострадавших и повреждений инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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