Из горящей воинской части под Волгоградом эвакуировали детей

16 ноября 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, перед пожаром был слышен звук беспилотника, передает Baza Фото: Илья Московец © URA.RU После возникновения пожара с территории воинской части в Волгоградской области эвакуировали более 600 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщает Baza. По словам местных жителей, перед возгоранием был слышен характерный звук пролетающего беспилотника, а позже взрыв. «С территории части в Волгоградской области было эвакуировано более 600 человек, в том числе трое детей. Эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не проводилась», — сообщается в telegram-канале. Жители уверяют, что слышали перед началом пожара шум беспилотника и звук взрыва. Официально причины пожара никак не комментировались. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается. О пожаре на территории воинской части в поселке Котлубань Волгоградской области 16 ноября сообщил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, пожар был оперативно потушен без пострадавших и повреждений инфраструктуры.

После возникновения пожара с территории воинской части в Волгоградской области эвакуировали более 600 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщает Baza. По словам местных жителей, перед возгоранием был слышен характерный звук пролетающего беспилотника, а позже взрыв. «С территории части в Волгоградской области было эвакуировано более 600 человек, в том числе трое детей. Эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не проводилась», — сообщается в telegram-канале. Жители уверяют, что слышали перед началом пожара шум беспилотника и звук взрыва. Официально причины пожара никак не комментировались. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается. О пожаре на территории воинской части в поселке Котлубань Волгоградской области 16 ноября сообщил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, пожар был оперативно потушен без пострадавших и повреждений инфраструктуры.