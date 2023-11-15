Пермского депутата Лисняка лишат мандата за прогулы и подделку документов

Илья Лисняк притворился больным, чтобы не ходит на заседания Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутата законодательного собрания Илью Лисняка, который сбежал из России на фоне возбуждения уголовного дела, лишат мандата. Парламентская комиссия по контролю за сведениями о доходах проверила сведения о доходах и расходах депутата Ильи Лисняка и выявила не отраженные в документах займы на сумму свыше 500 тысяч рублей. Об этом рассказал источник в заксобрании. Также Лисняк без уважительной причины прогуливал заседания парламента, подделывая документы.

«Парламентарий предоставлял недостоверные данные о своих доходах и без уважительной причины пропускал заседания. Неоднократное несоблюдение федерального законодательства о противодействии коррупции в части предоставления заведомо недостоверных и неполных сведений является основанием для лишения депутата мандата», — отметил собеседник. Лисняк нарушил антикоррупционное законодательство не первый раз.

На заседании 16 ноября комиссия приняла решение о лишении Лисняка мандата. Оно ляжет в основу проекта постановления о досрочном прекращении его полномочий, которое депутаты заксобрания рассмотрят 30 ноября на пленарке.

Еще одним основанием для лишения мандата стал пропуск заседаний в течение шести месяцев без уважительной причины. Источник в заксобрании пояснил, что он каждый раз уведомлял аппарат, что не сможет поучаствовать в пленарках. Якобы из-за лечения за границей. «Однако, по результатам независимой почерковедческой экспертизы, подписи на документах были признаны поддельными. В заседаниях парламентской комиссии наряду с депутатами, участвуют представители СУ СК и УФНС по Пермскому краю», — отметил источник.

В пресс-службе заксобрания информацию подтвердили. Илья Лисняк был избран депутатом в 2021 году по спискам «Справедливой России». В апреле 2023 года он стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве и сбежал из России.