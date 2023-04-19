Пермский депутат Илья Лисняк покинул Россию на фоне уголовного дела

20 апреля 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Депутат объявлен в международный розыск Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми за вымогательство возбуждено уголовное в отношении депутат законодательного собрания Пермского края. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. По данным источников URA.RU в политэлитах региона, речь идет о депутате от партии «СР-За правду» Илье Лисняке. Народный избранник уже покинул пределы страны и сейчас объявлен в международный розыск. Новость по теме Оппонента Жириновского из Перми проверяют следователи «Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Пермского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). В настоящее время подозреваемый скрылся от органов следствия и находится за пределами Российской Федерации, в связи с чем он объявлен в международный розыск», — указано на сайте силового ведомства. Следователь обратился в суд с ходатайством о заочном аресте депутат. «Лисняк был замечен в Узбекистане», — пояснили URA.RU иточники, знакомые с ситуацией. По версии следствия, в 2022 году Лисняк вымогал у сотрудника аппарата администрации губернатора деньги. При этом он угрожал госслужащему распространить о нем и его родственниках через подконтрольные паблики в соцсетях негативную информацию. В том же году проверку в отношении депутата начало региональное управление СК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми за вымогательство возбуждено уголовное в отношении депутат законодательного собрания Пермского края. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. По данным источников URA.RU в политэлитах региона, речь идет о депутате от партии «СР-За правду» Илье Лисняке. Народный избранник уже покинул пределы страны и сейчас объявлен в международный розыск. «Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Пермского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). В настоящее время подозреваемый скрылся от органов следствия и находится за пределами Российской Федерации, в связи с чем он объявлен в международный розыск», — указано на сайте силового ведомства. Следователь обратился в суд с ходатайством о заочном аресте депутат. «Лисняк был замечен в Узбекистане», — пояснили URA.RU иточники, знакомые с ситуацией. По версии следствия, в 2022 году Лисняк вымогал у сотрудника аппарата администрации губернатора деньги. При этом он угрожал госслужащему распространить о нем и его родственниках через подконтрольные паблики в соцсетях негативную информацию. В том же году проверку в отношении депутата начало региональное управление СК.