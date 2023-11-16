Челябинцы пожаловались на похоронное бюро, занявшее здание больничного пищеблока

Здание бывшего пищеблока занял предприниматель, оказывающий ритуальные услуги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка ГРЭС Троицка (Челябинская область) пожаловались на закрытый пищеблок в медгородке, на месте которого появился салон ритуальных услуг. Обращение в правоохранительные органы, отправленное недовольными местными жителями, появилось в распоряжении URA.RU.

«В поселке ГРЭС на территории больницы раньше существовал пищеблок. Еда для пациентов готовилась здесь же, была горячей и цельной. Когда помещение превратили в бюро ритуальных услуг, контейнеры с питанием стали доставляться из Троицка, а это порядка 20 километров», — следует из письма.

Жители недоумевают, как на территории больницы оказалась коммерческая организация. Произошло это в 2017 году, тогда здание пищеблока заняло похоронное бюро «Упокоение».

«Участок со зданием каким-то непонятным образом, возможно, и незаконным, продан предпринимателю Виталию Мижевикину еще в 2017 году. Считаю, что должна быть проведена проверка перехода имущества из госсобственности в частную», — указано в документе.

По данным URA.RU, в СУ СКР по Челябинской области передано на рассмотрение обращение с резолюциями председателя СКР Александра Бастрыкина. Региональное управление начало проверку, результаты рассмотрения будут направлены заявителям. Корреспондент URA.RU связался с Мижевикиным, который сообщил, что выкупил здание в разрушенном состоянии.

«Шесть лет назад администрация выставила это здание и участок на аукцион. Было несколько участников, я выиграл. Все оформил, изменил целевое назначение. Получил строение в полуразрушенном состоянии. К тому моменту, оно уже несколько лет не функционировало. Сами восстанавливали крышу, отопление, остекляли, делали ремонт», — заявил депутат.

Мижевикин является депутатом собрания депутатов Троицка. По данным сервиса «СБИС», он является индивидуальным предпринимателем с 50-ю видами деятельности: от оказания ритуальных услуг до розничной торговли. Также он единоличный владелец и гендиректор ООО «Стройиндустрия».