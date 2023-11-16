Shot: основателя ресторанов «Тануки» объявили в уголовный розыск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан Тануки. Екатеринбург
Александра Орлова объявили в розыск Фото:

Основатель ресторанов «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов объявлен в федеральный розыск. Об этом стало известно из базы данных МВД РФ.

Основанием для розыска является уголовная статья. По данным telegram-канала Shot, его объявили в федеральный розыск за причинение особо крупного имущественного ущерба.

Орлов покинул Россию и распродал свои рестораны. Он продал свои активы в прошлом году.

Александр Орлов разыскивается по уголовной статье
Александр Орлов разыскивается по уголовной статье
Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатель ресторанов «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов объявлен в федеральный розыск. Об этом стало известно из базы данных МВД РФ. Основанием для розыска является уголовная статья. По данным telegram-канала Shot, его объявили в федеральный розыск за причинение особо крупного имущественного ущерба. Орлов покинул Россию и распродал свои рестораны. Он продал свои активы в прошлом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...