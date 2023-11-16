Shot: основателя ресторанов «Тануки» объявили в уголовный розыск

Александра Орлова объявили в розыск
Основатель ресторанов «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов объявлен в федеральный розыск. Об этом стало известно из базы данных МВД РФ.
Основанием для розыска является уголовная статья. По данным telegram-канала Shot, его объявили в федеральный розыск за причинение особо крупного имущественного ущерба.
Орлов покинул Россию и распродал свои рестораны. Он продал свои активы в прошлом году.
Александр Орлов разыскивается по уголовной статье
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