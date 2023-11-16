Shot: основателя ресторанов «Тануки» объявили в уголовный розыск

16 ноября 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Александра Орлова объявили в розыск Фото: Размик Закарян © URA.RU Основатель ресторанов «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов объявлен в федеральный розыск. Об этом стало известно из базы данных МВД РФ. Основанием для розыска является уголовная статья. По данным telegram-канала Shot, его объявили в федеральный розыск за причинение особо крупного имущественного ущерба. Орлов покинул Россию и распродал свои рестораны. Он продал свои активы в прошлом году. Александр Орлов разыскивается по уголовной статье Фото: telegram-канал Baza, https://t.me/bazabazon/22986

Основатель ресторанов «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов объявлен в федеральный розыск. Об этом стало известно из базы данных МВД РФ. Основанием для розыска является уголовная статья. По данным telegram-канала Shot, его объявили в федеральный розыск за причинение особо крупного имущественного ущерба. Орлов покинул Россию и распродал свои рестораны. Он продал свои активы в прошлом году.