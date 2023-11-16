Песков раскрыл, о чем Путин говорил с бизнесменами за закрытыми дверьми

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями российского бизнеса, подтвердил Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями крупного бизнеса. В ходе нее обсуждалось совершенствование российской экономики, а также перевод российского бизнеса в юрисдикцию страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, состоялась встреча с представителями крупного бизнеса. Речь шла о совершенствовании российской экономики. Сейчас активно идет процесс перевода бизнеса РФ в российскую юрисдикцию», — рассказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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