Песков раскрыл, о чем Путин говорил с бизнесменами за закрытыми дверьми

Песков: Путин обсудил с представителями бизнеса актуальные проблемы экономики
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями российского бизнеса, подтвердил Дмитрий Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями крупного бизнеса. В ходе нее обсуждалось совершенствование российской экономики, а также перевод российского бизнеса в юрисдикцию страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, состоялась встреча с представителями крупного бизнеса. Речь шла о совершенствовании российской экономики. Сейчас активно идет процесс перевода бизнеса РФ в российскую юрисдикцию», — рассказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями крупного бизнеса. В ходе нее обсуждалось совершенствование российской экономики, а также перевод российского бизнеса в юрисдикцию страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Действительно, состоялась встреча с представителями крупного бизнеса. Речь шла о совершенствовании российской экономики. Сейчас активно идет процесс перевода бизнеса РФ в российскую юрисдикцию», — рассказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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