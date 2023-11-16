Набиуллина: цены на новостройки выросли почти на 100%

16 ноября 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Цены на новостройки за три года выросли на 90%, подчеркнула Эльвира Набиуллина Фото: Илья Московец © URA.RU В России цены на квартиры в новых домах выросли на 90% за три года. Об этом заявила председатель Центробанка. «Цены на новостройки в России за последние три года выросли на 90%», — подчеркнула Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания. Его трансляцию проводит Госдума на своем официальном сайте. Глава Банка России отметила, что ЦБ обеспокоен текущей ситуацией с приобретением жилья в России.

В России цены на квартиры в новых домах выросли на 90% за три года. Об этом заявила председатель Центробанка. «Цены на новостройки в России за последние три года выросли на 90%», — подчеркнула Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания. Его трансляцию проводит Госдума на своем официальном сайте. Глава Банка России отметила, что ЦБ обеспокоен текущей ситуацией с приобретением жилья в России.