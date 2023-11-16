Набиуллина: цены на новостройки выросли почти на 100%

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День защиты детей в ЖК «Нагорный». Екатеринбург, облака, угмк застройщик, жк нагорный, новостройка
Цены на новостройки за три года выросли на 90%, подчеркнула Эльвира Набиуллина Фото:

В России цены на квартиры в новых домах выросли на 90% за три года. Об этом заявила председатель Центробанка.

«Цены на новостройки в России за последние три года выросли на 90%», — подчеркнула Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания. Его трансляцию проводит Госдума на своем официальном сайте. Глава Банка России отметила, что ЦБ обеспокоен текущей ситуацией с приобретением жилья в России.

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В России цены на квартиры в новых домах выросли на 90% за три года. Об этом заявила председатель Центробанка. «Цены на новостройки в России за последние три года выросли на 90%», — подчеркнула Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания. Его трансляцию проводит Госдума на своем официальном сайте. Глава Банка России отметила, что ЦБ обеспокоен текущей ситуацией с приобретением жилья в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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