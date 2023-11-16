Набиуллина согласилась понизить ставку по ипотеке для регионов с низким доходом

16 ноября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Ипотечные ставки в России нужно дифференцировать, заявила Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о дифференциации ипотечной ставки для регионов. Это предполагает снижение ставки по ипотеке в зависимости от доходов населения в регионе. В настоящий момент депутаты прорабатывают соответствующий вопрос. «Это очень важная проблема. Мы за адресность ипотеки. Мы за то, чтобы льготные программы были адресными. Конечно, нужно дифференцировать ипотечные ставки», — подчеркнула Эльвира Набиуллина во время пленарного заседания. Его трансляция ведется на официальном сайте Госдумы. Так глава Банка России отреагировала на соответствующее предложение Володина. Он дал поручение о дальнейшей проработке данного вопроса профильным комитетам. В ходе заседания Набиуллина также признала, что цены на новостройки в России за три года выросли на 90%. Она выразила свою озабоченность данным фактом.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о дифференциации ипотечной ставки для регионов. Это предполагает снижение ставки по ипотеке в зависимости от доходов населения в регионе. В настоящий момент депутаты прорабатывают соответствующий вопрос. «Это очень важная проблема. Мы за адресность ипотеки. Мы за то, чтобы льготные программы были адресными. Конечно, нужно дифференцировать ипотечные ставки», — подчеркнула Эльвира Набиуллина во время пленарного заседания. Его трансляция ведется на официальном сайте Госдумы. Так глава Банка России отреагировала на соответствующее предложение Володина. Он дал поручение о дальнейшей проработке данного вопроса профильным комитетам. В ходе заседания Набиуллина также признала, что цены на новостройки в России за три года выросли на 90%. Она выразила свою озабоченность данным фактом.