Тобольская певица Инстасамка позволяет своему водителю нарушать закон

Автомобиль Инстасамки получил за три месяца штрафов на 60 тысяч рублей

16 ноября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Всего на новом автомобиле певицы числится уже 29 штрафов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новенький Mercedes тоболячки Дарьи Зотеевой, известной как певица Instasamka, получил за три месяца штрафов на 60 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал Shot. «Новенький Mercedes-Benz Инстасамки насобирал штрафов на 60 тысяч рублей всего за три месяца. Ее водитель любит погонять — например, мчит быстрее 100 километров в час там, где максимальная скорость 60», — говорится в сообщении. Сообщается также, что всего на авто выписано уже 29 штрафов. При этом источник уточняет, что автомобиль был подарен Зотеевой ее мужем в конце июля. Стоимость авто составляет 30 миллионов рублей.

Новенький Mercedes тоболячки Дарьи Зотеевой, известной как певица Instasamka, получил за три месяца штрафов на 60 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал Shot. «Новенький Mercedes-Benz Инстасамки насобирал штрафов на 60 тысяч рублей всего за три месяца. Ее водитель любит погонять — например, мчит быстрее 100 километров в час там, где максимальная скорость 60», — говорится в сообщении. Сообщается также, что всего на авто выписано уже 29 штрафов. При этом источник уточняет, что автомобиль был подарен Зотеевой ее мужем в конце июля. Стоимость авто составляет 30 миллионов рублей.