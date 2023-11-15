15 ноября 2023

Тобольская певица Инстасамка позволяет своему водителю нарушать закон

Автомобиль Инстасамки получил за три месяца штрафов на 60 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник полиции оформляет протокол жителям города, нарушившим режим самоизоляции. Курган, штраф, протокол, полиция, нарушение, Жители города, задержание, наряд полиции, нарушение режима
Всего на новом автомобиле певицы числится уже 29 штрафов Фото:

Новенький Mercedes тоболячки Дарьи Зотеевой, известной как певица Instasamka, получил за три месяца штрафов на 60 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал Shot.

«Новенький Mercedes-Benz Инстасамки насобирал штрафов на 60 тысяч рублей всего за три месяца. Ее водитель любит погонять — например, мчит быстрее 100 километров в час там, где максимальная скорость 60», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что всего на авто выписано уже 29 штрафов. При этом источник уточняет, что автомобиль был подарен Зотеевой ее мужем в конце июля. Стоимость авто составляет 30 миллионов рублей.

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Новенький Mercedes тоболячки Дарьи Зотеевой, известной как певица Instasamka, получил за три месяца штрафов на 60 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал Shot. «Новенький Mercedes-Benz Инстасамки насобирал штрафов на 60 тысяч рублей всего за три месяца. Ее водитель любит погонять — например, мчит быстрее 100 километров в час там, где максимальная скорость 60», — говорится в сообщении. Сообщается также, что всего на авто выписано уже 29 штрафов. При этом источник уточняет, что автомобиль был подарен Зотеевой ее мужем в конце июля. Стоимость авто составляет 30 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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