Пермское предприятие на территории опережающего развития расширяет производство

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Улан-удэнский локомотивный завод. Улан-Удэ., кран, завод, цепи, рабочий в каске, цех, конвейер, производство
В текущем году производство на предприятии росло на 80% в месяц Фото:

В Чусовом (Пермский край) местный завод «Металлопласт» расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Добиться расширения компании удалось благодаря резиденции в территории опережающего развития «Чусовой». Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края.

«ООО „Металлопласт“ на территории опережающего развития „Чусовой“ расширяет ассортимент выпускаемой продукции, которая широко используется в строительстве и других отраслях», — говорится на сайте. Предприятие является резидентом ТОР «Чусовой» с 2018 года. За это время компании удалось нарастить ассортимент своей продукции до 15 групп изделий.

Как отметил исполнительный директор предприятия Александр Тарасов, в текущем 2023 году на заводе наладили выпуск новых видов водных муфт, распаячных коробок для проводки, гофрированных и гладких труб. Со второй половины года ежемесячно производство росло на 80%. Также с 2021 года благодаря расширению на предприятии были созданы более 100 рабочих мест.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, создание территории опережающего развития в городе позволило привлечь крупных инвесторов, помогло предприятиям реализовать свои проекты, а местным жителям дало работу. ТОР — экономическая зона с особыми льготными налоговыми условиями и упрощенной бюрократией, которая создается для привлечения инвестиций, развития бизнеса на этой территории и ускоренного экономического развития. На данный момент членами ТОР «Чусовой» являются 20 предприятий, которые создали уже более 15, тысяч новых рабочих месяц.

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В Чусовом (Пермский край) местный завод «Металлопласт» расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Добиться расширения компании удалось благодаря резиденции в территории опережающего развития «Чусовой». Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «ООО „Металлопласт“ на территории опережающего развития „Чусовой“ расширяет ассортимент выпускаемой продукции, которая широко используется в строительстве и других отраслях», — говорится на сайте. Предприятие является резидентом ТОР «Чусовой» с 2018 года. За это время компании удалось нарастить ассортимент своей продукции до 15 групп изделий. Как отметил исполнительный директор предприятия Александр Тарасов, в текущем 2023 году на заводе наладили выпуск новых видов водных муфт, распаячных коробок для проводки, гофрированных и гладких труб. Со второй половины года ежемесячно производство росло на 80%. Также с 2021 года благодаря расширению на предприятии были созданы более 100 рабочих мест. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, создание территории опережающего развития в городе позволило привлечь крупных инвесторов, помогло предприятиям реализовать свои проекты, а местным жителям дало работу. ТОР — экономическая зона с особыми льготными налоговыми условиями и упрощенной бюрократией, которая создается для привлечения инвестиций, развития бизнеса на этой территории и ускоренного экономического развития. На данный момент членами ТОР «Чусовой» являются 20 предприятий, которые создали уже более 15, тысяч новых рабочих месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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