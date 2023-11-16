Дом был построен в 1946 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области

Компания «Атлант» начала сносить аварийный дом в центре Кургана под строительство жилого комплекса. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. Территорию с ветхим жильем в районе перекрестка улиц Коли Мяготина — Невежина застройщик Евгений Сергеев выкупил у мэрии более чем за 100 миллионов рублей.

«В Кургане застройщик „Атлант“ приступил к сносу аварийного дома по Коли Мяготина, 36. Работает спецтехника, уже демонтирована половина здания. На его месте планируют строить жилой комплекс», — передает корреспондент. Дом был построен в 1946 году.

Ранее URA.RU писало, что компания «Атлант» выкупила у властей Кургана землю под комплексную застройку. Земельный участок в районе улиц Коли Мяготина, Кремлева, Победы и Невежина обошелся застройщику в 108 млн рублей. Площадь территории составляет более девяти тысяч квадратных метров.

В центре Кургана сносят аварийный дом 1946 года постройки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ветхий двухэтажный дом находится на улице Коли Мяготина, 36 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сносом старого дома занимается строительная компания «Атлант» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На его месте застройщик планирует строительство нового жилого комплекса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU