16 ноября 2023

В центре Кургана сносят дом для строительства жилого комплекса. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом был построен в 1946 году
Дом был построен в 1946 году Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

Компания «Атлант» начала сносить аварийный дом в центре Кургана под строительство жилого комплекса. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. Территорию с ветхим жильем в районе перекрестка улиц Коли Мяготина — Невежина застройщик Евгений Сергеев выкупил у мэрии более чем за 100 миллионов рублей.

«В Кургане застройщик „Атлант“ приступил к сносу аварийного дома по Коли Мяготина, 36. Работает спецтехника, уже демонтирована половина здания. На его месте планируют строить жилой комплекс», — передает корреспондент. Дом был построен в 1946 году.

Ранее URA.RU писало, что компания «Атлант» выкупила у властей Кургана землю под комплексную застройку. Земельный участок в районе улиц Коли Мяготина, Кремлева, Победы и Невежина обошелся застройщику в 108 млн рублей. Площадь территории составляет более девяти тысяч квадратных метров.

В центре Кургана сносят аварийный дом 1946 года постройки
В центре Кургана сносят аварийный дом 1946 года постройки
Фото:
Ветхий двухэтажный дом находится на улице Коли Мяготина, 36
Ветхий двухэтажный дом находится на улице Коли Мяготина, 36
Фото:
Сносом старого дома занимается строительная компания «Атлант»
Сносом старого дома занимается строительная компания «Атлант»
Фото:
На его месте застройщик планирует строительство нового жилого комплекса
На его месте застройщик планирует строительство нового жилого комплекса
Фото:
Территорию с аварийным домом застройщик «Атлант» выкупил у властей за 108 млн рублей
Территорию с аварийным домом застройщик «Атлант» выкупил у властей за 108 млн рублей
Фото:

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Компания «Атлант» начала сносить аварийный дом в центре Кургана под строительство жилого комплекса. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. Территорию с ветхим жильем в районе перекрестка улиц Коли Мяготина — Невежина застройщик Евгений Сергеев выкупил у мэрии более чем за 100 миллионов рублей. «В Кургане застройщик „Атлант“ приступил к сносу аварийного дома по Коли Мяготина, 36. Работает спецтехника, уже демонтирована половина здания. На его месте планируют строить жилой комплекс», — передает корреспондент. Дом был построен в 1946 году. Ранее URA.RU писало, что компания «Атлант» выкупила у властей Кургана землю под комплексную застройку. Земельный участок в районе улиц Коли Мяготина, Кремлева, Победы и Невежина обошелся застройщику в 108 млн рублей. Площадь территории составляет более девяти тысяч квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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