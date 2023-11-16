Тюменца будут судить за вылов краснокнижной рыбы

Жителя Тюменской области осудят за незаконный вылов осетра

16 ноября 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Транспортная прокуратура оценила ущерб от вылова одного осетра в 450 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Уватского района Тюменской области осудят за вылов одного осетра из Иртыша. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба уральской транспортной прокуратуры. «Тюменским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Уватского района Тюменской области. Его обвиняют в незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в „Красную книгу Российской Федерации“», — говорится в сообщении. Сообщается, что мужчина ловил осетра в Иртыше с моторной лодки. После того, как он выловил одну рыбу, его задержали сотрудники транспортной полиции. Нанесенный ущерб оценивается в 450 тысячи рублей. Уголовное дело будет рассмотрено районным судом Увата.

Жителя Уватского района Тюменской области осудят за вылов одного осетра из Иртыша. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба уральской транспортной прокуратуры. «Тюменским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Уватского района Тюменской области. Его обвиняют в незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в „Красную книгу Российской Федерации“», — говорится в сообщении. Сообщается, что мужчина ловил осетра в Иртыше с моторной лодки. После того, как он выловил одну рыбу, его задержали сотрудники транспортной полиции. Нанесенный ущерб оценивается в 450 тысячи рублей. Уголовное дело будет рассмотрено районным судом Увата.