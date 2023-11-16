Тюменца будут судить за вылов краснокнижной рыбы

Жителя Тюменской области осудят за незаконный вылов осетра
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , рыба, осетр, агро2022
Транспортная прокуратура оценила ущерб от вылова одного осетра в 450 тысяч рублей Фото:

Жителя Уватского района Тюменской области осудят за вылов одного осетра из Иртыша. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.

«Тюменским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Уватского района Тюменской области. Его обвиняют в незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в „Красную книгу Российской Федерации“», — говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина ловил осетра в Иртыше с моторной лодки. После того, как он выловил одну рыбу, его задержали сотрудники транспортной полиции. Нанесенный ущерб оценивается в 450 тысячи рублей. Уголовное дело будет рассмотрено районным судом Увата.

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Жителя Уватского района Тюменской области осудят за вылов одного осетра из Иртыша. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба уральской транспортной прокуратуры. «Тюменским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Уватского района Тюменской области. Его обвиняют в незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в „Красную книгу Российской Федерации“», — говорится в сообщении. Сообщается, что мужчина ловил осетра в Иртыше с моторной лодки. После того, как он выловил одну рыбу, его задержали сотрудники транспортной полиции. Нанесенный ущерб оценивается в 450 тысячи рублей. Уголовное дело будет рассмотрено районным судом Увата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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