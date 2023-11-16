С Нового года повысится МРОТ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, долг, пять тысяч, валюта, деньги, тысячи, рубли, подкуп, микрозайм, вымогательство
Госдума приняла законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января в размере 19 242 рублей, он вырастет на 18,5% Фото:
новость из сюжета
Новая экономика России

Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С нового года он будет на уровне 19 242 рублей.

«Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил Президент РФ Владимир Путин. […] В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 млн человек», — говорил ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил о том, что на опережающий рост МРОТ в бюджете РФ предусмотрено более 130 млрд рублей. Также, по словам Силуанова, более триллиона рублей в ближайшие три года выделят на лекарственное обеспечение граждан.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С нового года он будет на уровне 19 242 рублей. «Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил Президент РФ Владимир Путин. […] В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 млн человек», — говорил ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил о том, что на опережающий рост МРОТ в бюджете РФ предусмотрено более 130 млрд рублей. Также, по словам Силуанова, более триллиона рублей в ближайшие три года выделят на лекарственное обеспечение граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...