С Нового года повысится МРОТ

16 ноября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Госдума приняла законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января в размере 19 242 рублей, он вырастет на 18,5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С нового года он будет на уровне 19 242 рублей. «Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил Президент РФ Владимир Путин. […] В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 млн человек», — говорил ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил о том, что на опережающий рост МРОТ в бюджете РФ предусмотрено более 130 млрд рублей. Также, по словам Силуанова, более триллиона рублей в ближайшие три года выделят на лекарственное обеспечение граждан.

Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С нового года он будет на уровне 19 242 рублей. «Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил Президент РФ Владимир Путин. […] В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 млн человек», — говорил ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил о том, что на опережающий рост МРОТ в бюджете РФ предусмотрено более 130 млрд рублей. Также, по словам Силуанова, более триллиона рублей в ближайшие три года выделят на лекарственное обеспечение граждан.