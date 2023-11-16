В Тюменской области снимут кино об истории Крайнего Севера

16 ноября 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Фильм о путешествии на Крайний Север начнут снимать в апреле 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени 20 ноября пройдут съемки тизера фильма-путешествия «Тюмень — Северный край». Сюжет расскажет о двух молодых людях, которые ищут родственника главного героя. Об этом URA.RU рассказала режиссер картины Мария Миць. «20 ноября мы начинаем снимать в Тюмени. Сюжет картины о выпускнике вуза Артеме и его подруге-блогере Лизе, которые отправляются искать дедушку Артема. По пути они встречаются с разными людьми, которые им рассказывают историю и легенды Севера. Когда-то к нам приезжали люди из разных уголков Советского Союза, создавая тем самым неповторимый состав населения», — рассказала URA.RU режиссер фильма Мария Миць. Киноэкспедиция картины запланирована на апрель—май 2024 года. Пройдет она на территории ХМАО, ЯНАО и юга Тюменской области. Премьера фильма состоится в июле 2024 года.

В Тюмени 20 ноября пройдут съемки тизера фильма-путешествия «Тюмень — Северный край». Сюжет расскажет о двух молодых людях, которые ищут родственника главного героя. Об этом URA.RU рассказала режиссер картины Мария Миць. «20 ноября мы начинаем снимать в Тюмени. Сюжет картины о выпускнике вуза Артеме и его подруге-блогере Лизе, которые отправляются искать дедушку Артема. По пути они встречаются с разными людьми, которые им рассказывают историю и легенды Севера. Когда-то к нам приезжали люди из разных уголков Советского Союза, создавая тем самым неповторимый состав населения», — рассказала URA.RU режиссер фильма Мария Миць. Киноэкспедиция картины запланирована на апрель—май 2024 года. Пройдет она на территории ХМАО, ЯНАО и юга Тюменской области. Премьера фильма состоится в июле 2024 года.