Пермское УМВД готовится к масштабной проверке

В УМВД по Перми готовятся к масштабной проверке из краевого главка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«С 27 ноября в УМВД по Перми стартует проверка. Проводить ее будут сотрудники краевого главка. В течение двух недель будет проведена ревизия работы всего управления. Сейчас в УМВД готовятся к проверке», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
Если будут выявлены нарушения оформления документации или расследования уголовных дел, сотрудникам вынесут замечания. По итогам проверки ревизоры составят справку о проделанной работе. Ранее специалисты из Москвы приезжали с проверкой в пермский главк МВД. Это была первая проверка за последние семь лет.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.