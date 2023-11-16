16 ноября 2023

Пермское УМВД готовится к масштабной проверке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция по противодействию коррупции полковника полиции Лузина Александра. УМВД по Пермскому краю., полковник мвд
Проверка в управлении МВД начнется 27 ноября Фото:

В УМВД по Перми готовятся к масштабной проверке из краевого главка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«С 27 ноября в УМВД по Перми стартует проверка. Проводить ее будут сотрудники краевого главка. В течение двух недель будет проведена ревизия работы всего управления. Сейчас в УМВД готовятся к проверке», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Если будут выявлены нарушения оформления документации или расследования уголовных дел, сотрудникам вынесут замечания. По итогам проверки ревизоры составят справку о проделанной работе. Ранее специалисты из Москвы приезжали с проверкой в пермский главк МВД. Это была первая проверка за последние семь лет.

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В УМВД по Перми готовятся к масштабной проверке из краевого главка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «С 27 ноября в УМВД по Перми стартует проверка. Проводить ее будут сотрудники краевого главка. В течение двух недель будет проведена ревизия работы всего управления. Сейчас в УМВД готовятся к проверке», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Если будут выявлены нарушения оформления документации или расследования уголовных дел, сотрудникам вынесут замечания. По итогам проверки ревизоры составят справку о проделанной работе. Ранее специалисты из Москвы приезжали с проверкой в пермский главк МВД. Это была первая проверка за последние семь лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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