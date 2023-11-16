Пермское УМВД готовится к масштабной проверке

17 ноября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Проверка в управлении МВД начнется 27 ноября Фото: Сергей Русанов © URA.RU В УМВД по Перми готовятся к масштабной проверке из краевого главка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «С 27 ноября в УМВД по Перми стартует проверка. Проводить ее будут сотрудники краевого главка. В течение двух недель будет проведена ревизия работы всего управления. Сейчас в УМВД готовятся к проверке», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Если будут выявлены нарушения оформления документации или расследования уголовных дел, сотрудникам вынесут замечания. По итогам проверки ревизоры составят справку о проделанной работе. Ранее специалисты из Москвы приезжали с проверкой в пермский главк МВД. Это была первая проверка за последние семь лет.

В УМВД по Перми готовятся к масштабной проверке из краевого главка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «С 27 ноября в УМВД по Перми стартует проверка. Проводить ее будут сотрудники краевого главка. В течение двух недель будет проведена ревизия работы всего управления. Сейчас в УМВД готовятся к проверке», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Если будут выявлены нарушения оформления документации или расследования уголовных дел, сотрудникам вынесут замечания. По итогам проверки ревизоры составят справку о проделанной работе. Ранее специалисты из Москвы приезжали с проверкой в пермский главк МВД. Это была первая проверка за последние семь лет.