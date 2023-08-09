09 августа 2023

В ГУ МВД по Пермскому краю нагрянет проверка из Москвы

Пермский полицейский главк ждет самая масштабная за последние 7 лет проверка из Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, гу мвд по пермскому краю
Приезд федерального МВД в пермском полицейском главке ожидают на следующей неделе Фото:

Представители центрального аппарата МВД проведут в главном управлении МВД по Пермскому краю «самую масштабную» за последние годы проверку. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, особое внимание будет уделено управлению по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (УЭБиПК).

«Визит ревизоров из МВД ожидается в начале следующей недели. Основное внимание будет уделено работе полицейского главка, но не исключено, что проверка коснется и райотделов управления в Перми. Особенно тщательно будут проверять УЭБиПК, которым руководит Роман Тимофеев», — рассказал иисточник. С чем именно связано пристальное внимание представителей центрального аппарата МВД именно к этому управлению, инсайдер не уточнил.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу полицейского главка, ответ на запрос ожидается. Предыдущая масштабная проверка проходила в подразделениях ГУ МВД России по Прикамью также и в 2020 году. Тогда она была связана отставкой прежнего начальника управления Михаила Давыдова.

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Представители центрального аппарата МВД проведут в главном управлении МВД по Пермскому краю «самую масштабную» за последние годы проверку. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, особое внимание будет уделено управлению по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (УЭБиПК). «Визит ревизоров из МВД ожидается в начале следующей недели. Основное внимание будет уделено работе полицейского главка, но не исключено, что проверка коснется и райотделов управления в Перми. Особенно тщательно будут проверять УЭБиПК, которым руководит Роман Тимофеев», — рассказал иисточник. С чем именно связано пристальное внимание представителей центрального аппарата МВД именно к этому управлению, инсайдер не уточнил. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу полицейского главка, ответ на запрос ожидается. Предыдущая масштабная проверка проходила в подразделениях ГУ МВД России по Прикамью также и в 2020 году. Тогда она была связана отставкой прежнего начальника управления Михаила Давыдова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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