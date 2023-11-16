Властям Свердловской области заплатят, чтобы они не облагали бизнес налогами

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Всего выделено 2,6 млрд рублей Фото:

В 2023 году федеральное правительство выделит 2,6 млрд рублей Свердловской области и еще 31 региону. Деньги предназначены для того, чтобы доходы бюджета не уменьшались при освобождении бизнеса от налогов.

«Средства будут распределены между 32 российскими регионами. В них внедрена система поддержки новых инвестпроектов, и бизнесмены пользуются таким налоговым вычетом. Благодаря ему предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет», — сообщается на сайте правительства.

Казна регионов, предоставляющих бизнесу возможность пользоваться налоговым вычетом, может получить до 200 млн рублей. При этом организация не может быть связана с игорным бизнесом, финансами, страховой деятельностью или добычей полезных ископаемых.

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В 2023 году федеральное правительство выделит 2,6 млрд рублей Свердловской области и еще 31 региону. Деньги предназначены для того, чтобы доходы бюджета не уменьшались при освобождении бизнеса от налогов. «Средства будут распределены между 32 российскими регионами. В них внедрена система поддержки новых инвестпроектов, и бизнесмены пользуются таким налоговым вычетом. Благодаря ему предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет», — сообщается на сайте правительства. Казна регионов, предоставляющих бизнесу возможность пользоваться налоговым вычетом, может получить до 200 млн рублей. При этом организация не может быть связана с игорным бизнесом, финансами, страховой деятельностью или добычей полезных ископаемых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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