Властям Свердловской области заплатят, чтобы они не облагали бизнес налогами

16 ноября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Всего выделено 2,6 млрд рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU В 2023 году федеральное правительство выделит 2,6 млрд рублей Свердловской области и еще 31 региону. Деньги предназначены для того, чтобы доходы бюджета не уменьшались при освобождении бизнеса от налогов. «Средства будут распределены между 32 российскими регионами. В них внедрена система поддержки новых инвестпроектов, и бизнесмены пользуются таким налоговым вычетом. Благодаря ему предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет», — сообщается на сайте правительства. Казна регионов, предоставляющих бизнесу возможность пользоваться налоговым вычетом, может получить до 200 млн рублей. При этом организация не может быть связана с игорным бизнесом, финансами, страховой деятельностью или добычей полезных ископаемых.

В 2023 году федеральное правительство выделит 2,6 млрд рублей Свердловской области и еще 31 региону. Деньги предназначены для того, чтобы доходы бюджета не уменьшались при освобождении бизнеса от налогов. «Средства будут распределены между 32 российскими регионами. В них внедрена система поддержки новых инвестпроектов, и бизнесмены пользуются таким налоговым вычетом. Благодаря ему предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет», — сообщается на сайте правительства. Казна регионов, предоставляющих бизнесу возможность пользоваться налоговым вычетом, может получить до 200 млн рублей. При этом организация не может быть связана с игорным бизнесом, финансами, страховой деятельностью или добычей полезных ископаемых.