Мужчину, напавшего на общественников в Екатеринбурге, накажут

16 ноября 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Следователи привлекут виновного к ответственности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи завели уголовное дело на 43-летнего Эльшана Паханова, который наехал на машине на общественника, проверявшего его гараж с фальсифицированным алкоголем в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил руководитель «Народного контроля» Дмитрий Чукреев. Инцидент произошел 3 ноября. Паханову не понравилось, что активисты накрыли его гараж с поддельной продукцией. По словам Чукреева, торговец разбил стекло машины, а затем наехал на активиста. «После этого он бросил гараж открытым и скрылся», — отметил общественник. По его данным, сотрудники свердловского СК завели уголовное дело о покушении на убийство. Информацию об уголовном деле URA.RU подтвердили в пресс-службе силового ведомства. «По поручению и. о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ», — отметили в СК.

Следователи завели уголовное дело на 43-летнего Эльшана Паханова, который наехал на машине на общественника, проверявшего его гараж с фальсифицированным алкоголем в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил руководитель «Народного контроля» Дмитрий Чукреев. Инцидент произошел 3 ноября. Паханову не понравилось, что активисты накрыли его гараж с поддельной продукцией. По словам Чукреева, торговец разбил стекло машины, а затем наехал на активиста. «После этого он бросил гараж открытым и скрылся», — отметил общественник. По его данным, сотрудники свердловского СК завели уголовное дело о покушении на убийство. Информацию об уголовном деле URA.RU подтвердили в пресс-службе силового ведомства. «По поручению и. о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ», — отметили в СК.