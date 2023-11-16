Мужчину, напавшего на общественников в Екатеринбурге, накажут

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Следователи привлекут виновного к ответственности Фото:

Следователи завели уголовное дело на 43-летнего Эльшана Паханова, который наехал на машине на общественника, проверявшего его гараж с фальсифицированным алкоголем в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил руководитель «Народного контроля» Дмитрий Чукреев.

Инцидент произошел 3 ноября. Паханову не понравилось, что активисты накрыли его гараж с поддельной продукцией. По словам Чукреева, торговец разбил стекло машины, а затем наехал на активиста. «После этого он бросил гараж открытым и скрылся», — отметил общественник. По его данным, сотрудники свердловского СК завели уголовное дело о покушении на убийство.

Информацию об уголовном деле URA.RU подтвердили в пресс-службе силового ведомства. «По поручению и. о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ», — отметили в СК.

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Следователи завели уголовное дело на 43-летнего Эльшана Паханова, который наехал на машине на общественника, проверявшего его гараж с фальсифицированным алкоголем в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил руководитель «Народного контроля» Дмитрий Чукреев. Инцидент произошел 3 ноября. Паханову не понравилось, что активисты накрыли его гараж с поддельной продукцией. По словам Чукреева, торговец разбил стекло машины, а затем наехал на активиста. «После этого он бросил гараж открытым и скрылся», — отметил общественник. По его данным, сотрудники свердловского СК завели уголовное дело о покушении на убийство. Информацию об уголовном деле URA.RU подтвердили в пресс-службе силового ведомства. «По поручению и. о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ», — отметили в СК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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