Экс-главу правительства Самарской области арестовали

В России арестовали бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова до 12 января 2024 года. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.
«Суд арестовал до 12 января 2024 года бывшего главу самарского правительства Кудряшова», — сообщили на заседании суда. Заявление передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее стало известно о задержании Кудряшова. Теперь бывшему главе правительства региона грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, он вместе с коллегой перечислил 194 миллиона рублей на строительство станции метро в области. Однако позже ее передумали строить из-за «маленького расстояния между станциями».
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