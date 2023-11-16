Экс-главу правительства Самарской области арестовали

Суд арестовал экс-главу самарского правительства Кудряшова до 12 января

16 ноября 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Виктора Кудряшова арестовали до 12 января 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России арестовали бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова до 12 января 2024 года. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. «Суд арестовал до 12 января 2024 года бывшего главу самарского правительства Кудряшова», — сообщили на заседании суда. Заявление передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее стало известно о задержании Кудряшова. Теперь бывшему главе правительства региона грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, он вместе с коллегой перечислил 194 миллиона рублей на строительство станции метро в области. Однако позже ее передумали строить из-за «маленького расстояния между станциями».

В России арестовали бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова до 12 января 2024 года. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. «Суд арестовал до 12 января 2024 года бывшего главу самарского правительства Кудряшова», — сообщили на заседании суда. Заявление передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее стало известно о задержании Кудряшова. Теперь бывшему главе правительства региона грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, он вместе с коллегой перечислил 194 миллиона рублей на строительство станции метро в области. Однако позже ее передумали строить из-за «маленького расстояния между станциями».