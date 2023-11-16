Экс-главу правительства Самарской области арестовали

Суд арестовал экс-главу самарского правительства Кудряшова до 12 января
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Виктора Кудряшова арестовали до 12 января 2024 года Фото:

В России арестовали бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова до 12 января 2024 года. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

«Суд арестовал до 12 января 2024 года бывшего главу самарского правительства Кудряшова», — сообщили на заседании суда. Заявление передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее стало известно о задержании Кудряшова. Теперь бывшему главе правительства региона грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, он вместе с коллегой перечислил 194 миллиона рублей на строительство станции метро в области. Однако позже ее передумали строить из-за «маленького расстояния между станциями».

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В России арестовали бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова до 12 января 2024 года. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. «Суд арестовал до 12 января 2024 года бывшего главу самарского правительства Кудряшова», — сообщили на заседании суда. Заявление передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее стало известно о задержании Кудряшова. Теперь бывшему главе правительства региона грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, он вместе с коллегой перечислил 194 миллиона рублей на строительство станции метро в области. Однако позже ее передумали строить из-за «маленького расстояния между станциями».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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