Очевидец рассказал о первых минутах разрушения жилого дома в Астрахани

112: МЧС приехали через пять минут после сообщения о разрушении дома в Астрахани
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Взрыв. Тюмень , лента ограждения, оцепление
В Астрахани обрушился жилой дом Фото:
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В Астрахани обрушился жилой дом

Житель обрушенного дома в Астрахани Антон Немошкалов первый, кто рассказал о трещине в доме перед катастрофой. По его словам, сотрудники МЧС приехали через пять минут на вызов и начали эвакуацию. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Антон Немошкалов <…> сообщил о трещине. Сотрудники МЧС меньше чем за пять минут были на месте и начали эвакуацию», — передают авторы telegram-канала. Он уточнил, что на его глазах трещина дома разрасталась все больше.

В Астрахани обрушился жилой дом. Информацию подтвердил губернатор области Игорь Бабушкин. В настоящий момент на месте работают экстренные службы.

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Житель обрушенного дома в Астрахани Антон Немошкалов первый, кто рассказал о трещине в доме перед катастрофой. По его словам, сотрудники МЧС приехали через пять минут на вызов и начали эвакуацию. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Антон Немошкалов <…> сообщил о трещине. Сотрудники МЧС меньше чем за пять минут были на месте и начали эвакуацию», — передают авторы telegram-канала. Он уточнил, что на его глазах трещина дома разрасталась все больше. В Астрахани обрушился жилой дом. Информацию подтвердил губернатор области Игорь Бабушкин. В настоящий момент на месте работают экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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