Очевидец рассказал о первых минутах разрушения жилого дома в Астрахани

В Астрахани обрушился жилой дом
новость из сюжетаВ Астрахани обрушился жилой дом
Житель обрушенного дома в Астрахани Антон Немошкалов первый, кто рассказал о трещине в доме перед катастрофой. По его словам, сотрудники МЧС приехали через пять минут на вызов и начали эвакуацию. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Антон Немошкалов <…> сообщил о трещине. Сотрудники МЧС меньше чем за пять минут были на месте и начали эвакуацию», — передают авторы telegram-канала. Он уточнил, что на его глазах трещина дома разрасталась все больше.
В Астрахани обрушился жилой дом. Информацию подтвердил губернатор области Игорь Бабушкин. В настоящий момент на месте работают экстренные службы.
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