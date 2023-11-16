16 ноября 2023

Глава курганского депздрава Сигидаев собрал совет старейшин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение школьных автобусов и машин скорой помощи. Курган, сигидаев алексей
Алексей Сигидаев рассказал о роли совета в здравоохранении региона Фото:

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев провел встречу со старейшинами системы здравоохранения региона. На ней обсуждали модернизацию медицины и программу по повышению рождаемости.

«Сегодня прошла очередная встреча со старейшинами системы здравоохранения Курганской области. Были рассмотрены различные предложения по модернизации системы здравоохранения. Особое внимание уделялось онкологической службе и программе по повышению рождаемости», — написал Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте».

Директор депздрава отметил, что это второй этап согласования проектов. Первым был совет экспертов, состоящий из главных врачей, внештатных специалистов, сотрудников департамента, Росздравнадзора и ТФОМС.

«Все решения я принимаю после их утверждения советом экспертов и старейшин. Всех этих людей вы знаете лично, со всеми знакомы, жили и работали раньше и сейчас», — добавил руководитель регионального здравоохранения.

По его словам, совет экспертов включает в себя действующих главных врачей и главных внештатных специалистов, и это первая ступень принятия решений. А совет старейшин состоит из ветеранов системы здравоохранения, бывших руководителей всех уровней и почетных жителей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев провел встречу со старейшинами системы здравоохранения региона. На ней обсуждали модернизацию медицины и программу по повышению рождаемости. «Сегодня прошла очередная встреча со старейшинами системы здравоохранения Курганской области. Были рассмотрены различные предложения по модернизации системы здравоохранения. Особое внимание уделялось онкологической службе и программе по повышению рождаемости», — написал Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте». Директор депздрава отметил, что это второй этап согласования проектов. Первым был совет экспертов, состоящий из главных врачей, внештатных специалистов, сотрудников департамента, Росздравнадзора и ТФОМС. «Все решения я принимаю после их утверждения советом экспертов и старейшин. Всех этих людей вы знаете лично, со всеми знакомы, жили и работали раньше и сейчас», — добавил руководитель регионального здравоохранения. По его словам, совет экспертов включает в себя действующих главных врачей и главных внештатных специалистов, и это первая ступень принятия решений. А совет старейшин состоит из ветеранов системы здравоохранения, бывших руководителей всех уровней и почетных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...