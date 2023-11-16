Житель разрушенной пятиэтажки в Астрахани раскрыл, как произошло ЧП

Житель пятиэтажного дома в Астрахани, где вечером 16 ноября обрушились два подъезда, заявил, что успел выйти из дома за несколько минут до происшествия. По словам очевидца, он эвакуировался, как только в его квартире появилась трещина.
«Услышал треск, потом второй… захожу в комнату, а там идет трещина», — заявил житель дома. Очевидец добавил, что успел выйти из дома за несколько минут до обрушения. Его слова приводит RT.
Вечером 16 ноября произошло частичное обрушение дома на Привокзальной площади в Астрахани. К месту стянулись экстренные службы, из дома эвакуировались 213 человека, среди которых 37 детей. В результате ЧП погибла 84-летняя женщина, часть людей числятся пропавшими без вести. URA.RU подробно освещает событие в онлайн-трансляции.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.