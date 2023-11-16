16 ноября 2023

Житель разрушенной пятиэтажки в Астрахани раскрыл, как произошло ЧП

Астраханец успел покинуть разрушенную пятиэтажку за пару минут до ЧП
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель дома успел эвакуироваться за несколько минут до ЧП (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушился жилой дом

Житель пятиэтажного дома в Астрахани, где вечером 16 ноября обрушились два подъезда, заявил, что успел выйти из дома за несколько минут до происшествия. По словам очевидца, он эвакуировался, как только в его квартире появилась трещина.

«Услышал треск, потом второй… захожу в комнату, а там идет трещина», — заявил житель дома. Очевидец добавил, что успел выйти из дома за несколько минут до обрушения. Его слова приводит RT.

Вечером 16 ноября произошло частичное обрушение дома на Привокзальной площади в Астрахани. К месту стянулись экстренные службы, из дома эвакуировались 213 человека, среди которых 37 детей. В результате ЧП погибла 84-летняя женщина, часть людей числятся пропавшими без вести. URA.RU подробно освещает событие в онлайн-трансляции.

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Житель пятиэтажного дома в Астрахани, где вечером 16 ноября обрушились два подъезда, заявил, что успел выйти из дома за несколько минут до происшествия. По словам очевидца, он эвакуировался, как только в его квартире появилась трещина. «Услышал треск, потом второй… захожу в комнату, а там идет трещина», — заявил житель дома. Очевидец добавил, что успел выйти из дома за несколько минут до обрушения. Его слова приводит RT. Вечером 16 ноября произошло частичное обрушение дома на Привокзальной площади в Астрахани. К месту стянулись экстренные службы, из дома эвакуировались 213 человека, среди которых 37 детей. В результате ЧП погибла 84-летняя женщина, часть людей числятся пропавшими без вести. URA.RU подробно освещает событие в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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